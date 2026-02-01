KTR On Union Budget: పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు కేటాయింపులు లేకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర బడ్జెట్లో మరోసారి తెలంగాణకు ఘోర అన్యాయం జరిగిందని ప్రకటించారు. కేంద్ర మంత్రులు, రేవంత్ రెడ్డి ఘోర వైఫల్యంతోనే కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు దక్కింది గుండు సున్నా అని.. మిగిలింది మొండి చెయ్యి మాత్రమేనని మండిపడ్డారు. పుష్కరకాలంగా బీజేపీ తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి, ఒక్క ప్రాజెక్టు కేటాయించలేదని విమర్శించారు. తనపై ఉన్న కేసులను, అవినీతి ఆరోపణల నుంచి ఢిల్లీలో బీజేపీ పెద్దల కాళ్లు పట్టుకోవడం తప్పించ 60 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లి రేవంత్ రెడ్డి సాధించింది ఏమిటి? అని ప్రశ్నించారు.
Also Read: Chandrababu: కేంద్ర బడ్జెట్పై చంద్రబాబు హర్షం.. ఇది ఫార్వార్డ్ లుకింగ్ బడ్జెట్
కేంద్ర బడ్జెట్పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆ ప్రకటనలో కాంగ్రెస్, బీజేపీల వైఖరిని, రాష్ట్రానికి నిధులు తేలేని నిస్సహాయతను ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ నుంచి గెలిచిన కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయంపై ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు మరోసారి అన్యాయం జరిగిందని ఆవేదన చెందారు.
Also Read: KCR Live Updates: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ సిట్ విచారణ.. క్షణ క్షణం లైవ్ అప్డేట్స్ ఇవే!
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దక్కాల్సిన నిధులు, ప్రాజెక్టులు, విభజన హామీల అమలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పుష్కరకాలంగా వివక్షపూరిత వైఖరి కొనసాగిస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రేవంత్ రెడ్డి 60 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లి వచ్చినప్పటికీ తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి ప్రయోజనం కూడా దక్కలేదని విమర్శించారు. ఢిల్లీలోని బీజేపీ పెద్దల చుట్టూ చేసిన ప్రదక్షిణతో కలిగిన ప్రయోజనంపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: TTD EO: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో కొత్త మలుపు.. టీటీడీ ఈఓ అనిల్ సింఘాల్ బదిలీ
బడాబాయ్తో దోస్తీ చేసి తెలంగాణకు నిధుల వరద పారిస్తానని ప్రగల్బాలు పలికిన చోటాబాయ్ మాటలు అన్ని బూటకమేనని కేంద్ర బడ్జెట్ సాక్షిగా తేలిపోయిందని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. బడే భాయ్ – చోటే భాయ్ అనుబంధంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో రాష్ట్రానికి ఏమి సాధించిందో వెల్లడించాలని ప్రశ్నించారు. తనపై ఉన్న కేసులు, అవినీతి ఆరోపణల నుంచి కాపాడాలని బీజేపీ పెద్దల కాళ్లు పట్టుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనలు చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. 60 సార్లు ఢిల్లీ చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టినా ఆరు చిల్లర పైసలు కూడా తేలేని చేతగాని రేవంత్ రెడ్డి ఉండడం దౌర్భాగ్యం అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి చేపట్టిన ఢిల్లీ టూర్లన్నీ రాహుల్ గాంధీకి మూటలు మూసేందుకు, తన సొంత ప్రయోజనాల కోసం, రాజకీయాల కోసం, తాను చేసిన కుంభకోణాలపై విచారణ చేయకుండా బీజేపీ నేతల వద్దకు వెళ్లడమే తప్ప తెలంగాణ హక్కుల కోసం గట్టి పోరాటం చేయలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించని కేంద్ర బడ్జెట్పై బీజేపీ నాయకులు కూడా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు. ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులున్నా తెలంగాణ పక్షాన కనీసం గొంతెత్తి అడగకపోవడంతోనే చిల్లిగవ్వ కూడా కేంద్ర బడ్జెట్లో దక్కలేదని కేటీఆర్ వాపోయారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని వివక్షతో చూస్తోందని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ నుంచి గెలిచిన కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ బడ్జెట్లో రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయంపై ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి