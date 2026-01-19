Phone Tapping: బొగ్గు కుంభకోణంపై డైవర్షన్‌ కోసమే రేవంత్‌ రెడ్డి సరికొత్త డ్రామా: కేటీఆర్‌

Harish Rao Phone Tapping Notice: సింగరేణి భూకుంభకోణం కేసులో కమీషన్లు, వాటాల నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సరికొత్త డ్రామాకు తెరలేపాడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. రాజకీయ వేధింపులే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకైక అజెండాగా మారిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎలాంటి పస లేదని.. అది కేవలం రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని సాక్షాత్తూ సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడమే కాకుండా కేసును కూడా కొట్టేసిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుకు ఈడీ నోటీసులు ఇవ్వడంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి కుటిల బుద్ధిపై మండిపడ్డారు. 'అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పుతోనే ఈ డ్రామా ముగిసిపోయినా, మళ్లీ హరీష్ రావు గారికి నోటీసులు ఇవ్వడం చూస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఎంత దిగజారిందో అర్థమవుతోంది' అని తెలిపారు.
'రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది సుజన్ రెడ్డి కి బొగ్గు గనుల కేటాయింపు కుంభకోణాన్ని ఈరోజు బయటపెట్టినందుకే.. దాని నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే 'డైవర్షన్ పాలిటిక్స్' తప్ప మరొకటి కాదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. 'హరీశ్ రావు తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి నేటి వరకు ప్రజల కష్టాల్లో తోడున్న నాయకుడు. అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడంలో కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల పక్షాన నిలబడటంలో కానీ ఆయన చూపిస్తున్న చొరవను చూసి రేవంత్ రెడ్డికి వణుకు పుడుతోంది' మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు.
'రాజకీయంగా హరీశ్ రావును ఎదుర్కోలేక ఇలాంటి తప్పుడు కేసులతో ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు. 24 నెలలుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని.. ఈ దారుణమైన పాలనను నిలదీస్తున్నందుకే హరీశ్ రావుని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. మాకు చట్టంపై, న్యాయస్థానాలపై పూర్తి గౌరవం ఉందని.. ఏ విచారణకైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించారు. కానీ విచారణల పేరుతో, నోటీసులతో ప్రతిపక్ష గొంతు నొక్కాలని చూస్తే అది మీ భ్రమ మాత్రమేనని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టినా.. ఎన్ని వేధింపులకు గురిచేసినా ప్రజల పక్షాన మిమ్మల్ని వేటాడడం ఆపేది లేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను ఎండగడుతూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని అడుగడుగునా ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఇలాంటి చౌకబారు బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని చెప్పారు.
