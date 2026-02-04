English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KT Rama Rao: సంస్కారం నేర్చుకోని రేవంత్ రెడ్డి తోక ఎప్పటికీ వంకరే: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao: సంస్కారం నేర్చుకోని రేవంత్ రెడ్డి తోక ఎప్పటికీ వంకరే: కేటీఆర్‌

KTR Condemns Revanth Reddy Hate Speech On Telangana First CM KCR: తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్‌పై మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు. కనకపు సింహాసనంపై శునకాన్ని కూర్చోబెడితే అది రాజవదు అని రేవంత్‌ రెడ్డిని ఉద్దేశించి కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:53 PM IST

KT Rama Rao: సంస్కారం నేర్చుకోని రేవంత్ రెడ్డి తోక ఎప్పటికీ వంకరే: కేటీఆర్‌

KTR vs Revanth Reddy: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన అత్యంత నీచపు వ్యాఖ్యలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భగ్గుమంది. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను ఏకవచనంతో సంభోదించడడంపై గులాబీ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. హార్వర్డ్‌ స్కూల్‌లో 500 రోజులు కోర్సులు చేసినా సంస్కారం నేర్చుకోకపోతే కుక్కతోక ఎప్పటికీ వంకరే అని విమర్శించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి స్థానం మురికికాలువే అని తెలిపారు.

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

మిర్యాలగూడ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచార సభలో రేవంత్‌ రెడ్డి చేసిన వ్యక్తిగత దూషణలు.. నీచపు వ్యాఖ్యలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పందించారు. తన తండ్రి, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను విమర్శించడాన్ని తులనాడారు. తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్‌పై మురికిమాటలు మాట్లాడే రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన చేతకాని వాడే విషం చిమ్ముతున్నాడని కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. 'మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి నోట్లో నుంచి పాలసీలు రావు. పథకాలు వినిపించవు. వచ్చేది ఒక్కటే మురికి భాష. హార్వర్డ్‌లో 5 రోజులు కాదు.. 500 రోజులు కోర్సులు చేసినా సంస్కారం నేర్చుకోకపోతే కుక్కతోక ఎప్పటికీ వంకరే' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు పెట్టి.. ఉద్యమాల్ని నడిపి.. రాష్ట్రాన్ని సాధించి.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా బంగారు తెలంగాణకు బాటలు వేసిన కేసీఆర్‌పై మురికిమాటలు మాట్లాడే నీ స్థానం మురికి కాలువే' అని మండిపడ్డారు.

Also Read: YS Jagan: 'ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. చంద్రబాబుది జంగల్ రాజ్ పాలన': వైఎస్‌ జగన్‌

పాలనలో చేతకాని వాడే ప్రచారంలో విషం చిమ్ముతాడు. అది అహంకార లక్షణం కాదు. నీ పూర్తి అసమర్థతకు గుర్తు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ధ్వజమెత్తారు. 'చరిత్రను సృష్టించిన నాయకుడిని మాటలతో తక్కువ చేయలేరు. మురికి భాష మాట్లాడేవాడు తన మానసిక దరిద్రతనే ప్రజల ముందు బహిర్గతం చేస్తాడు' తెలిపారు. 'కనకపు సింహాసనంపై శునకాన్ని కూర్చోబెడితే అది రాజవదు. అది సింహాసనానికే అవమానం. రాష్ట్రాన్ని సాధించినవాళ్లపై, రాష్ట్రాన్ని దారిలో పెట్టినవాళ్లపై నోరు విప్పే నైతిక హక్కు రేవంత్‌ రెడ్డికి లేదు. కేసీఆర్ చరిత్రను నీ మాటలు మసకబార్చలేవని కానీ నీ స్థాయిని మాత్రం. నీ మాటలే తెలంగాణ ప్రజలకు రోజురోజుకీ మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyKCRTelanganaMunicipal elections

