  • KTR vs Revanth Reddy: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని మోసం.. బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

KTR Fire On Revanth Reddy BC Reservation Fail: బీసీ రిజర్వేషన్‌ల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా మోసం చేశాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. తడిగుడ్డతో రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీల గొంతు కోశాడని మండిపడ్డారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:44 PM IST

BC Reservation Fail: 'ఒక్క ఉపఎన్నికకు ముఖ్యమంత్రితో పాటుగా 14మంది మంత్రులు తిరిగారు, ఎలక్షన్ రోజున డిప్యూటీ సీఎం కూడా తిరిగారు. సర్పంచ్ ఎన్నికలు తరవాత భారీ మార్పులు పార్టీలో ఉంటాయి. బీసీ రిజర్వేషన్ విషయంలో ప్రభుత్వం మోసం చేసింది. బీసీ ఉప ప్రణాళిక ఇస్తామని ఇవ్వలేదు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు బీసీలకు 24 శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చాం. తడిగుడ్డతో రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీల గొంతు కోశాడు' మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్‌కు కాంగ్రెస్ నాయకులకు పోలిక లేదు: హరీశ్‌ రావు

హైదరాబాద్ లోని తెలంగాణ భవన్ లో జరిగిన సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డిని రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చిన జైపాల్ యాదవ్ చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆయన పాపంలో నీకు భాగం ఉంటుంది' అని తెలిపారు. 'రాజకీయాల్లో గెలుపు ఉంటుంది.. ఓటమి ఉంటుంది. ఇందిరాగాంధీ, ఎన్‌టీఆర్‌కు కూడా ఓటమి తప్పలేదు' అని గుర్తుచేశారు. కాళేశ్వరం ద్వారా కల్వకుర్తిలో 8 లక్షలు ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించారు. సర్పంచ్, మున్సిపల్ ఎన్నికలు వస్తాయి. అసలు ఎన్నికలు 2028లో ఉంటాయి. కేసీఆర్‌ని మళ్లీ మనం తెచ్చుకోవాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Parakamani Case: రోజుకో మలుపు.. తిరుమల పరకామణి కేసు పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

'హైదరాబాద్‌లో ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెడతా అంటే భూమిని ఏ ప్రభుత్వమైన ఇస్తుంది. 9,300 ఎకరాలు భూమిని దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి కోటి రూపాయలకు ఎకర ఉండే భూమిని రూ.పది లక్షలకు ఇచ్చేస్తున్నాడు. ప్రజల సొమ్ముని కాంగ్రెస్ పార్టీ దోచుకుంటుంది' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. భూములకు బహిరంగ వేలం వేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. 'కూకట్‌పల్లిలో గజం భూమిని 8 వేల రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు. అది కూడా రేవంత్‌ రెడ్డి తన కుటుంబసభ్యలు కొండారెడ్డి, తిరుపతి రెడ్డికి ఇస్తున్నాడు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి అవినీతిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ బట్టబయలు చేశారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ రెండూ పార్టీలు దొందు దొందే అని వ్యాఖ్యానించారు. అసలు యుద్ధం 2028లో ఉందని లక్ష్యం నిర్దేశించారు. మనలో ఐక్యతా లేకపోవడంతోనే మనం ఓడిపోయామని వివరించారు. మరో కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

'పంచాయతీ ఎన్నికలు వలన ఊర్లలో చీరలు పంచుతున్నారు. కేసీఆర్ కూడా చీరలు ఇచ్చారు. వాటికి బతుకమ్మ చీరులు అని పేరు పెట్టారు. కేసీఆర్ దీక్ష దివాస్‌ను 29వ తేదీన ఘనంగా నిర్వహిస్తాం' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. ఫిబ్రవరిలో వస్తున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అన్నింటిని కైవసం చేసుకుందామని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. 'హైదరాబాద్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాడు. భూముల వ్యవహారంలో రేవంత్ రెడ్డి రూ.5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణానికి పాల్పడుతున్నారు. కోటి రూపాయల విలువైన స్థలాన్ని రూ.పది లక్షలకు ఇస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి లాంటి తుగ్లక్ ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదని ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyHyderabadTelangana Bhavanlocal body Elections

