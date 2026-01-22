English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: సిట్‌ నోటీసులపై కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుండు

KTR: సిట్‌ నోటీసులపై కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుండు

KTR First Reaction On SIT Notice In Phone Tapping Case: తెలంగాణలో సిట్‌ల పరిస్థితి సిట్‌ అంటే సిట్‌.. స్టాండ్‌ అంటే స్టాండ్‌గా మారిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. తనకు సిట్ నోటీసులు అందించడంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 22, 2026, 09:51 PM IST

Trending Photos

Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
6
bank strike 2026
Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
Niharika Konidela: విడాకుల సమయంలో నిహారిక కొణిదెలను ఓదార్చింది అతడే! ఎవరో తెలుసా?
6
Niharika Konidela
Niharika Konidela: విడాకుల సమయంలో నిహారిక కొణిదెలను ఓదార్చింది అతడే! ఎవరో తెలుసా?
Tollywood Actress Pragathi: అప్పులు ఉన్నాయి.. అతను చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు..అందుకే సినిమాలు ఆపేసా..!
4
Tollywood Actress Pragathi
Tollywood Actress Pragathi: అప్పులు ఉన్నాయి.. అతను చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు..అందుకే సినిమాలు ఆపేసా..!
Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
5
Budget 2026
Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
KTR: సిట్‌ నోటీసులపై కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుండు

KTR SIT Notice: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో తనకు అందిన నోటీసులపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. తనకు నోటీసులు అందించడంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సిట్‌ వ్యవహార శైలి మండిపడుతూ రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సిట్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి సిట్ అంటే సిట్ స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ లాగానే ఉంటదని అభివర్ణించారు. 'ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే తెలివి  రేవంత్ రెడ్డికి లేదు. కాళేశ్వరం కేసు కొన్ని డ్రామాలు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు, గొర్రెల స్కాం, ఫార్ములా ఈ  అంటూ ఆ డ్రామాలు చేస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KT Rama Rao: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. కేటీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులు

సిరిసిల్లలోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మొన్న సింగరేణి కుంభకోణం బయట పెట్టాడని హరీష్ రావుకు  సిట్ విచారణ చేశారు. ఇప్పుడు నాకు. కానీ పొంగులేటి కొడుకు బెదిరిస్తే కేసులు లేవు. సింగరేణి కుంభకోణంలో రేవంత్ రెడ్డి బావ మరిది హస్తం ఉంది. వీటి మీద సిట్ విచారణ ఉండదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. 'కంచ గచ్చిబౌలి భూముల విషయంలో రూ.10 వేల కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపారు. ఆర్‌ఆర్ టాక్స్ నడుస్తుందని స్వయంగా మోదీ అన్నారు. బొగ్గు కుంభకోణంపై కేంద్రం ఎందుకు విచారణ చేయదు' అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: RMZ Group: ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఆర్‌ఎంజెడ్‌ గ్రూప్‌ భారీ ఒప్పందం.. రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి

'ఒక సన్నాసి అడ్డంగా నోట్ల కట్టలతో దొరికారు. ఆయన మాపై కేసులు పెడుతున్నారు. కోమటిరెడ్డి వ్యవహారంలో ఒక చానల్ వార్తలు వేస్తే జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేయించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌కు గత మంత్రులకు సంబంధం ఏముంటుంది? శాంతి భద్రతల విషయంలో పోలీసులు కేవలం నిఘా ఉంటుంది. మంత్రులకు సంబంధం ఉండదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం లో ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ గా శివధర్ రెడ్డి ఉన్నారు, జితేందర్ ఉన్నారు వారిని ఎందుకు సిట్ పిలవడం లేదు? అని నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడం లేదా? అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

Also Read: YS Jagan: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన.. 2027 తర్వాత పాదయాత్ర

'1957 నుంచి అన్ని ప్రభుత్వాలు శాంతి భద్రతల కోసం గూఢచారి వ్యవస్థ నడుస్తుంది. దీనికి రాజకీయ నాయకులకు, మంత్రులకు సంబంధం లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. 'పది రోజులు టైమ్ పాస్ చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. అందుకే ఎవర్నో ఒకర్ని కేసులపై విచారణకు పిలుస్తారు. డైలీ ఒక మసాలా కావడానికి ఈ వార్త. ఇది పెద్ద ట్రాష్ కేసు' అని కొట్టిపారేశారు. రెండేళ్లు అయ్యింది కేసు విచారణ ప్రారంభించి, కేసు విషయంలో ఎవరైనా నోట్ ఇచ్చారా? ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయం పై మాట్లాడారా? అని ప్రశ్‌నించారు. ఈ విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి పీకింది ఏమి లేదని చెప్పారు. రేపు విచారణకు హాజరువుతానని ప్రకటించారు. 

'రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జిల్లాల రద్దుకు కుట్ర చేస్తున్నాడు. ప్రజల చేతిలో పరాభవం రేవంత్ రెడ్డికి తప్పదు' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'కేసీఆర్‌ ఇచ్చిన హామీ మేరకు తండాలు గ్రామ పంచాయతీలు చేశారు. కొత్త మున్సిపాలిటీలు ఏర్పాటు చేశారు' అని గుర్తుచేశారు. పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కేసీఆర్‌ చేయగా.. తుగ్లక్‌లాగా జిల్లాల రద్దుకు కుట్ర చేస్తున్నారని చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyPhone Tapping CaseSircillaTelangana Bhavan

Trending News