English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

KTR High Alert On Heavy Rains He Called To BRS Party Leaders: రానున్న రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతుందనే హెచ్చరికల నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అప్రమత్తమైంది. ఎక్కడా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు సహాయ చర్యల్లో పాల్గొనాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

BRS Party High Alert On Rains: హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అప్రమత్తమయ్యారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు అండగా నిలవాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే.. గ్రామాలు నీట మునిగితే.. వరదలో చిక్కుకున్న వారిని పార్టీ శ్రేణులను కాపాడాలని కేటీఆర్‌ సూచించారు.

Also Read: Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల పార్టీ నాయకులతో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను ఆరా తీసి వెంటనే ప్రజల సహాయార్థం రంగంలోకి దిగాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా అనేక ప్రాంతాలు జలమయమై, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.  విపత్కర పరిస్థితుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజా ప్రతినిధులు బాధితులకు అండగా నిలవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Snake In Veg Puff: బేకరీ వెజ్‌ పఫ్‌లో పాము.. సంచలన వీడియో వైరల్‌

ఇప్పటికే అన్ని రంగాల్లో విఫలమైన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నా లేకపోయినా.. ప్రతిపక్షంగా మన బాధ్యత ఎక్కువని గుర్తుచేస్తూ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వెంటనే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సూచించారు. వరద బాధిత ప్రజలకు తాగునీరు, పాలు, ఆహారం, మందులు, బట్టలు వంటి కనీస అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర వైద్య అవసరాల కోసం కూడా అవసరమైనచోట వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

Also Read: RS Praveen Kumar: రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.600 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌

సహాయక చర్యల్లో స్థానిక ప్రభుత్వ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకోవాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తెలిపారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మూడు రోజులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వరదతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని గుర్తుచేశారు. ఈ కష్టకాలంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు, పార్టీ ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని.. అందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Heavy RainsKTRbrs partyHyderabadTelangana

Trending News