KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

BRS Party High Alert On Rains: హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అప్రమత్తమయ్యారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు అండగా నిలవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే.. గ్రామాలు నీట మునిగితే.. వరదలో చిక్కుకున్న వారిని పార్టీ శ్రేణులను కాపాడాలని కేటీఆర్ సూచించారు.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల పార్టీ నాయకులతో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను ఆరా తీసి వెంటనే ప్రజల సహాయార్థం రంగంలోకి దిగాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా అనేక ప్రాంతాలు జలమయమై, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజా ప్రతినిధులు బాధితులకు అండగా నిలవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
ఇప్పటికే అన్ని రంగాల్లో విఫలమైన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నా లేకపోయినా.. ప్రతిపక్షంగా మన బాధ్యత ఎక్కువని గుర్తుచేస్తూ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వెంటనే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. వరద బాధిత ప్రజలకు తాగునీరు, పాలు, ఆహారం, మందులు, బట్టలు వంటి కనీస అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర వైద్య అవసరాల కోసం కూడా అవసరమైనచోట వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
సహాయక చర్యల్లో స్థానిక ప్రభుత్వ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మూడు రోజులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వరదతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని గుర్తుచేశారు. ఈ కష్టకాలంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, పార్టీ ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని.. అందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
