KTR Chit Chat: మూసీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతి, ప్రజల భూముల దోపిడీ: కేటీఆర్‌

KTR Hot Comments In Chit Chat A Head Telangana Assembly Budget Session: కుక్క తోకను ఆడించడం కాదని.. తోక కుక్కను ఆడిస్తోందని కాంగ్రెస్‌ పాలనపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇది సర్కార్‌ కాదని సర్కస్‌ అని అభివర్ణించారు. ఆరు గ్యారంటీలకు డబ్బులు లేవని చెప్పే రేవంత్‌ రెడ్డి మూసీ ప్రాజెక్టుకు రూ.లక్షన్నర కోట్లు ఎక్కడివి అని ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 18, 2026, 03:01 PM IST

KTR Chit Chat: మూసీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతి, ప్రజల భూముల దోపిడీ: కేటీఆర్‌

Telangana Assembly Budget Session: 'ఇది సర్కార్ కాదు.. సర్కస్. అధికార యంత్రాంగం నియంత్రణ తప్పింది. కుక్క తోకను ఆడించటం కాదు, తోక కుక్కను ఆడించినట్టు వ్యవహారం జరుగుతోంది' అంటూ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ చురకలు అంటించారు. 'భూ సేకరణను ఫార్మా సిటీ పేరిట చేసి, ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు, ఇతరులకు ఇవ్వాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. కాలుష్యం వెదజల్లే ప్రాజెక్టుల మధ్య ప్రజలను ఎలా నివసింపజేస్తారు' అని ప్రశ్నించారు. మూసీ ప్రక్షాళనకు, ఫార్మా సిటీకి శ్రీకారం చుట్టింది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమేనని, ఎస్‌టీపీలు, డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లు నిర్మించిన ఘనత కేసీఆర్‌దని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. వడ్డీలేని రుణాలు రూ.57 వేల కోట్లు అసెంబ్లీలో చెప్పిన భట్టి, సీతక్క ఎవరూ రాజీనామా చేస్తారో ప్రజలకు చెప్పాలని కోరారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియాతో చిట్‌చాట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. మూసీ ప్రాజెక్ట్, వడ్డీలేని రుణాలు, గవర్నర్ ప్రసంగం, పరిపాలనా వైఫల్యాలపై విమర్శలు చేశారు. ఆరు గ్యారంటీల అమలుకు డబ్బులు లేవని చెబుతున్న ప్రభుత్వం, మూసీ ప్రాజెక్ట్‌కు లక్షన్నర కోట్లు ఎలా సమీకరిస్తుందో చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ డిమాండ్ చేశారు. ఆ డబ్బులను ప్రజలకు ఇచ్చే గ్యారంటీలకు వినియోగిస్తే మేలని సూచించారు.

'ఏడీబీ రుణంపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. డీపీఆర్‌ ఇచ్చామని చెబుతున్నప్పటికీ వాస్తవానికి డీపీఆర్‌ సమర్పించకపోవడంతోనే ఏడీబీ రుణం మంజూరు కాలేదు. పైసా ఇచ్చినోడు లేడు.. డీపీఆర్‌ లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. 'మూసీ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో అధికారులు అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఆరు నూరైనా పూర్తి చేస్తాం అనే వ్యాఖ్యలు చేయడం వారి అధికార పరిధికి మించినది. ప్రభుత్వ అక్రమాలకు తలొగ్గే అధికారులకు భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయి' అని కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు. సభను తప్పుదోవ పట్టించినందుకు మంత్రిపై సభ హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు ఇస్తామని ప్రకటించారు.

'మూసీ ప్రాజెక్ట్‌కు మేం వ్యతిరేకం కాదు. కానీ దాని పేరిట జరుగుతున్న లూటీకి మాత్రమే వ్యతిరేకం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా నోటీసులు ఇస్తూ.. వేలాది కుటుంబాలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని విమర్శించారు. '3,297 ఎకరాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి 10 వేల ఇళ్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, ఇప్పుడు 1,400 ఇళ్లు మాత్రమే అంటున్నారు. ఇది పూర్తిగా ప్రజలను మోసం చేసే ప్రక్రియ' అని మండిపడ్డారు. మధు పార్క్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఇళ్లు ఇస్తామని ఎందుకు చెబుతున్నారు? మిగతా వారికి ఎందుకు ఇవ్వరు? అని ప్రశ్నించారు.

'గవర్నర్ ప్రసంగంలో కూడా అసత్యాలు ఉన్నాయి. రూ.57 వేల కోట్ల రుణాల అంశంపై ప్రభుత్వం తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోంది. నిజంగా ఆ రుణాలు ఇచ్చినట్టు ఆధారాలు చూపిస్తే తాను కచ్చితంగా రాజీనామా చేస్తా' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు. పొంగులేటి, వివేక్, గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి వంటి నాయకుల ఇళ్లు కూడా అదే జోన్‌లో ఉన్నాయని, రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడి ఇల్లు ఎఫ్‌టీఎల్‌లో ఉందని కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. మూసీ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంగా మారిందని.. గాంధీ సరోవర్, రాహుల్ గాంధీ సరోవర్ పేర్లతో కొత్త నాటకాలు ఆడుతున్నారా? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

అమీన్‌పూర్‌లో కూల్చివేసిన ఇళ్లకు హైకోర్టు స్టే ఇచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. ప్రభుత్వం చట్టవ్యతిరేక చర్యలు చేపడుతోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. అసెంబ్లీలో డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయమని తాము సవాల్ విసిరినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదని తెలిపారు. తమ పార్టీకి చెందిన వారిపై ఆరోపణలు వచ్చినా విచారణకు సిద్ధమని.. కానీ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాత్రం తప్పించుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బీ ఫాం మీద గెలిచిన వారికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. మమ్మల్ని తిడితే కూడా ఖండించలేదు. అలాంటప్పుడు కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి ఎందుకు వస్తారు? మాకే ప్రభుత్వం తట్టుకోవడం లేదు. కేసీఆర్‌ను ఎలా తట్టుకుంటారు?' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

'పొంగులేటి కుమారుడు కబ్జాలు చేసిన ఘటనలో సంబంధిత అధికారిని బదిలీ చేయడం ప్రభుత్వం వైఖరిని చూపుతుంది. కాంగ్రెస్ పాలనలో అవినీతి రోజురోజుకు బయటపడుతోంది. ఇంకా ఎన్నో విషయాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. మూసీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో భారీ అవినీతి, ప్రజల భూముల దోపిడీ జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని కేటీఆర్‌ డిమాండ్ చేశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

