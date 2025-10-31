English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR Hot Comments: రెండేళ్లలోనే రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణను భ్రష్టుపట్టించాడు: కేటీఆర్

KTR Hot Comments: రెండేళ్లలోనే రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణను భ్రష్టుపట్టించాడు: కేటీఆర్

Ex Minister KTR Hot Comments On Revanth Reddy Failures: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ పాలనలో సుభిక్షంగా ఉన్న తెలంగాణను రేవంత్‌ రెడ్డి భ్రష్టు పట్టించాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 31, 2025, 02:57 PM IST

Trending Photos

Gold Mine: టన్నుల కిలోల కొద్దీ బంగారం దాచిన ఆర్‌బీఐ.. ఎందుకో తెలుసా?
6
Gold Rate Reduces
Gold Mine: టన్నుల కిలోల కొద్దీ బంగారం దాచిన ఆర్‌బీఐ.. ఎందుకో తెలుసా?
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Train Journey: RAC టిక్కెట్‌ కేన్సల్‌ చేస్తే.. రీఫండ్‌ వస్తుందా? భారతీయ రైల్వే రూల్స్‌ తెలుసా?
5
RAC ticket refund rules
Train Journey: RAC టిక్కెట్‌ కేన్సల్‌ చేస్తే.. రీఫండ్‌ వస్తుందా? భారతీయ రైల్వే రూల్స్‌ తెలుసా?
Gold Rate Today: తగ్గిన ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు.. బంగారం ధరలు మరింత పతనమయ్యే ఛాన్స్.. అక్టోబర్ 30వ తేదీ గురువారం రూ. 10వేలు తగ్గింపు..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: తగ్గిన ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు.. బంగారం ధరలు మరింత పతనమయ్యే ఛాన్స్.. అక్టోబర్ 30వ తేదీ గురువారం రూ. 10వేలు తగ్గింపు..!!
KTR Hot Comments: రెండేళ్లలోనే రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణను భ్రష్టుపట్టించాడు: కేటీఆర్

Revanth Reddy Failures: సుభిక్షంగా.. సంతోషంగా ఉన్న తెలంగాణను రెండేళ్లలోనే రాష్ట్రాన్ని రేవంత్‌ రెడ్డి భ్రష్టు పట్టించాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నోటికొచ్చిన హామీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చిందని తెలిపారు. 'తులం బంగారం ఇస్తాం.. యువతులకు స్కూటీలు ఇస్తాం.. వృద్ధులకు నాలుగు వేల పెన్షన్‌ ఇస్తామంటూ.. ఎన్నికలకు ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్‌.. ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయలేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. అన్నీ స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ఆఫీస్‌లకు సెలవు

హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో శుక్రవారం ఎంఐఎం పార్టీకి చెందిన నాయకులు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన అనంతరం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఇలాంటి సమయంలోనే ప్రజలు తెలివిగా ఆలోచించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్‌ ఎలా దారి తప్పించిందో గుర్తుచేసుకోవాలని సూచించారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిని గెలిపించి కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని ప్రజలను కోరారు.

Also Read: Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

డబ్బులు ఇచ్చి ప్రలోభ పెట్టేందుకు కూడా కాంగ్రెస్‌ ప్రయత్నిస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ పంచే అవినీతి డబ్బులు తీసుకొని మిగతా బాకీ డబ్బులు ఎప్పుడిస్తారో నిలదీయాలని సూచించారు. కారుకు, బుల్డోజర్‌కు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలని అభివర్ణించారు. పేదల ఇండ్లు కూలగొట్టిన ఈ బుల్జోజర్‌ ప్రభుత్వానికి ఓటుతో బుద్ధిచెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. కొందరు కాంగ్రెస్‌ నేతలు ప్రజలపై బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని.. వారికి ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన పనిలేదని ధైర్యం చెప్పారు. ప్రజలకు తాము ఎప్పటికీ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

Also Read: Gold Investment: గోల్డ్ ధరలు ఢమాల్‌.. ఈ సమయంలో బంగారం అమ్మాలా? కొత్త బంగారం కొనాలా?

ప్రజలు, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు ధైర్యంగా పనిచేయాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. కారు గుర్తుకు ఓటేసి మాగంటి సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇస్తున్న ఎంఐఎం పార్టీని వీడి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరడం విశేషం. జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌గా ముద్ర పడిన నవీన్‌ యాదవ్‌ గెలిచే అవకాశాలు లేవని గుర్తించిన ఎంఐఎం నాయకులు గులాబీ పార్టీలో చేరారని తెలుస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyTelangana BhavanAIMIMHyderabadKT Rama Rao

Trending News