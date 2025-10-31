KTR Hot Comments: రెండేళ్లలోనే రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణను భ్రష్టుపట్టించాడు: కేటీఆర్

Revanth Reddy Failures: సుభిక్షంగా.. సంతోషంగా ఉన్న తెలంగాణను రెండేళ్లలోనే రాష్ట్రాన్ని రేవంత్ రెడ్డి భ్రష్టు పట్టించాడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నోటికొచ్చిన హామీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని తెలిపారు. 'తులం బంగారం ఇస్తాం.. యువతులకు స్కూటీలు ఇస్తాం.. వృద్ధులకు నాలుగు వేల పెన్షన్ ఇస్తామంటూ.. ఎన్నికలకు ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్.. ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
హైదరాబాద్లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో శుక్రవారం ఎంఐఎం పార్టీకి చెందిన నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన అనంతరం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఇలాంటి సమయంలోనే ప్రజలు తెలివిగా ఆలోచించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ ఎలా దారి తప్పించిందో గుర్తుచేసుకోవాలని సూచించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని ప్రజలను కోరారు.
డబ్బులు ఇచ్చి ప్రలోభ పెట్టేందుకు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పంచే అవినీతి డబ్బులు తీసుకొని మిగతా బాకీ డబ్బులు ఎప్పుడిస్తారో నిలదీయాలని సూచించారు. కారుకు, బుల్డోజర్కు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలని అభివర్ణించారు. పేదల ఇండ్లు కూలగొట్టిన ఈ బుల్జోజర్ ప్రభుత్వానికి ఓటుతో బుద్ధిచెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. కొందరు కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రజలపై బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని.. వారికి ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన పనిలేదని ధైర్యం చెప్పారు. ప్రజలకు తాము ఎప్పటికీ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రజలు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ధైర్యంగా పనిచేయాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. కారు గుర్తుకు ఓటేసి మాగంటి సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇస్తున్న ఎంఐఎం పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం విశేషం. జూబ్లీహిల్స్లో రౌడీ షీటర్గా ముద్ర పడిన నవీన్ యాదవ్ గెలిచే అవకాశాలు లేవని గుర్తించిన ఎంఐఎం నాయకులు గులాబీ పార్టీలో చేరారని తెలుస్తోంది.
