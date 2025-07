KTR: నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర నష్టం జరిగితే సహించం: కేటీఆర్‌

Talk Journalism 9th Edition: 'ఉత్తర భారత దేశ ఎంపీల సంఖ్య ఆధారంగా నిర్ణయించే కేంద్ర ప్రభుత్వం.. దక్షిణ భారతదేశ ప్రయోజనాలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసే అవకాశం ఉండదు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీమంత్రి కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లాంటి ఒక్క రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కీలకంగా మారడం సమాఖ్య వ్యవస్థకు మంచిది కాదని స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గ పునర్విభజనలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని కేటీఆర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

In fact, our leader KCR proudly called them ‘State Development Partners’ and took unmatched care of them during the COVID pandemic.

All the migrant workers from other Indian states are partners in the development of our state.

జైపూర్‌లో జరుగుతున్న టాక్ జర్నలిజం 9వ ఎడిషన్ చర్చ కార్యక్రమంలో ఆదివారం పాల్గొన్న కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'జనాభా నియంత్రణను అద్భుతంగా పాటించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నియోజకవర్గ పునర్విభజనలో తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది' తెలిపారు. మంద బలం, అధికారం ఉందనే అహంకారంతో జాతీయ భాషగా హిందీని బలవంతంగా రుద్దుతామంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. తెలంగాణలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఏకాభిప్రాయంతోనే ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

We have always been independent and have never been subservient to anyone.

We extended only issue-based support to the Union government.

We believe that politics should be limited to the last six months, and economics should take centre stage for the remaining four and a half… pic.twitter.com/tSb7JpqWiv

