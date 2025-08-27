KTR: రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి వర్షాలపై దృష్టి సారించు.. రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ సూచన

Telangana Heavy Rains: తెలంగాణలో వరదలు, ప్రజల కష్టాలపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వర్షాలపై పట్టించుకోకుండా రేవంత్ రెడ్డి బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలను ఆదుకోవడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రంగంలోకి దిగాలని పిలుపునిచ్చార. వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: Local Body Elections: తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం.. ఈసీ కీలక ఆదేశం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలపైన ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష వెంటనే చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల, రాజకీయ ప్రచారాలను పక్కనపెట్టి రాష్ట్ర ప్రజల ఇక్కట్లపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే భారీ వర్షాల పైన సమీక్ష నిర్వహించి, సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు అవసరమైతే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సహకారం తీసుకోవాలని సూచనలు చేశారు. గతంలో వరదలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు మా ప్రభుత్వ హయాంలో హెలికాప్టర్లను పంపించామని గుర్తుచేశారు.
Also Read: Ganesh Chaturthi: అక్కడ వినాయక చవితి చేసుకుంటే చావులే! కారణం వింటే షాకవుతారు
కామారెడ్డి నిజాం సాగర్ మండలం బొగ్గు గుడిసె వాగులో చిక్కుకున్న 10 మంది కార్మికులు, మెదక్ జిల్లా హవేలీ ఘన్పూర్ తండాలోని గిరిజనులను కాపాడాలని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. రోడ్లు, రహదారులు, విద్యుత్ వంటి వసతుల మరమత్తులపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను కొట్టిపడేశారు.
Also Read: Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు
భారీ వర్షాలు, వరదలు ప్రజల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. '24 గంటల్లో భారీగా కురుస్తున్న ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. వందలాది గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ప్రధాన రహదారులు, వంతెనలు తెగిపోయి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అనేక చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు చీకట్లో మగ్గుతున్నారు. కనీస అవసరాలైన ఆహారం, తాగునీరు కూడా వారికి అందుబాటులో లేకుండా పోయింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.