  KTR Press Meet: దేశంలోనే అతిపెద్ద జోకర్ రాహుల్‌ గాంధీ: కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

KTR Slams To Rahul Gandhi He Is Biggest Joker In India: స్పీకర్ పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై ఇచ్చిన తీర్పు అత్యంత అప్రజాస్వామికమని, దారుణమని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. అసెంబ్లీ స్పీకర్‌పై రాహుల్ గాంధీ తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉందని ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:50 PM IST

Telangana Assembly Speaker Decision: పట్టపగలు పార్టీ మారి అనంతరం ఎంపీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ బీ ఫాంపై పోటీ చేసిన దానం నాగేందర్‌ను స్పీకర్‌ క్లీన్‌ చిట్‌ ఇవ్వడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. 'రాహుల్ గాంధీ కూడా రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్న అడ్డగోలు సంచుల కట్టల కోసం ఇలాంటి అనైతిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఫిరాయింపుల సంస్కృతి గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు రాహుల్ గాంధీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి గానీ లేనే లేదు' అని స్పష్టం చేశారు.

స్పీకర్ చేతుల్లో ఏమీ లేదని.. మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఈ ఫిరాయింపుల వ్యవహారాన్ని దగ్గరుండి నడిపించిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'స్పీకర్ తీర్పు వెనుక ఉన్న ప్రధాన నేరస్తుడు, ఆ నేరపూరిత ఆలోచన రాహుల్ గాంధీదే. ఆయనే అసలు దోషే. ఆయన అనుమతి లేకుండా తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఇంతటి దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకునే సాహసం చేయలేరు. రాహుల్ గాంధీకి కొంచెమైనా సిగ్గు, గౌరవం ఉంటే దీనికి సమాధానం చెప్పాలి' అని సవాల్‌ చేశారు.

అనైతిక కార్యక్రమాలు, చెప్పేవి నీతులు అన్న తీరుగా రాహుల్ గాంధీ తీరు ఉందని, అందుకే ఆయన దేశంలోనే అతిపెద్ద జోకర్ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'స్పీకర్ పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై ఇచ్చిన తీర్పు అత్యంత అప్రజాస్వామికం, దారుణం. రాహుల్ గాంధీ ఆడిస్తున్న ఆటలో భాగంగానే తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు' అని కేటీఆర్ విమర్శించారు. అసెంబ్లీ స్పీకర్ పైన రాహుల్ గాంధీ తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉందని.. రాహుల్ గాంధీ కూడా రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్న అడ్డగోలు సంచుల కట్టల కోసం ఇలాంటి అనైతిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 

కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నది ప్రజాస్వామ్యం, భారత రాజ్యాంగంపై దాడి అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన నేరస్తుడు, ఆ నేరపూరిత ఆలోచన రాహుల్ గాంధీదే అని తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతూ రక్షకుడినని చెప్పుకుంటూ ఈరోజు పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై సమాధానం చెప్పాలని కేటీఆర్‌ సవాల్‌ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయంతో రాహుల్ గాంధీ ఒక జోకర్‌గా నిలిచిపోయారని పేర్కొన్నారు.

పార్టీ ఫిరాయిస్తే ఆటోమేటిక్ పదవి రద్దు కావాలని చెప్పిన రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయం పైన ఏం సమాధానం చెబుతారని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఒక పార్టీ బీఫారంపై గెలిచిన ఎమ్మెల్యే.. ఎంపీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫారంపై ఎంపీగా పోటీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తిని అనర్హుడిగా ప్రకటించకపోవడం విస్మయానికి గురిచేస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. దానం నాగేందర్‌కు క్లీన్‌చిట్‌ ఇవ్వడం అత్యంత దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadTelangana BhavanBharat Rashtra Samithi PartyKTRDefected MLAs

