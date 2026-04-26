KTR: మూడు ఫీట్ల రేవంత్‌ రెడ్డి.. ఆరున్నర అడుగుల ఉత్తమ్‌తో తెలంగాణకు ఉపయోగం లేదు: కేటీఆర్

KTR Slams To Revanth Reddy And Uttam Kumar Reddy On Nalgonda Fluorosis: మూడు ఫీట్లు ఉన్న రేవంత్‌ రెడ్డి.. ఆరున్నర అడుగులు ఉన్న ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డితో ఏమీ ఉపయోగం లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ నల్లగొండ వెన్నుపూసను విరిచేసిందని గుర్తుచేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 26, 2026, 08:58 PM IST

Trending Photos

Pillutla Raghu Joins In BRS Party: 'మూడు ఫీట్లు ఉన్నోడు కూడా తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌పై మాట్లాడుతున్నాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏది ఏమైనా.. ఎవరు ఏం చేసినా మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వం అని ప్రకటించారు. ఏవో చిన్న తప్పిదాలతో నల్గొండ జిల్లాలో 11 సీట్లు కోల్పోయాం. కానీ గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఏం చేస్తోంది? అని నిలదీశారు.  'కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక్కొక్కరు కమల్ హాసన్‌ను మించిన నటులు. ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, 13 డిక్లరేషన్‌లు ఏమయ్యాయి?' అని ప్రశ్నించారు.

హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో హుజూర్‌నగర్‌ నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకుడు పిల్లుట్ల రఘు గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. అతడికి గులాబీ కండువా కప్పి సాదరంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలికిన అనంతరం కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. '3 నెలల్లో పిల్లలు పుడతారా అని ప్రశ్నించిన రేవంత్‌ రెడ్డిని నేను అడుగుతున్నా.. 30 నెలలైనా పిల్లలు పుట్టకుంటే ఏమనాలో చెప్పు అని? అని ప్రశ్నించారు. స్కైరూట్ మనం తెచ్చిన కంపెనీ.. దానికి రిబ్బన్ కట్ చేసి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

'ఆరున్నర అడుగులు ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్‌తో ఏమీ ఉపయోగం లేదు. 2014కు పూర్వం కాంగ్రెస్ నల్గొండకు ఏం చేసింది? మూసీని దుర్గంధంతో నింపింది. ఫ్లోరోసిస్‌తో నల్గొండ వెన్నుపూస విరిచేసింది' అని నాటి కాంగ్రెస్‌ పాపాలను మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. రాంరెడ్డి అనే వ్యక్తి 56 బోర్లు వేస్తే నీరు రాని పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఉండేదని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ వచ్చాక.. రూ.1,800 కోట్లతో యాదాద్రి, మెడికల్ కాలేజీలు, మిర్యాలగూడలో రూ.35 వేల కోట్లతో అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్రాజెక్ట్, మిషన్ భగీరథతో ఫ్లోరోసిస్‌ను దూరం చేశారు' అని నల్లగొండ జిల్లాకు కేసీఆర్‌ పాలనలో చేసిన ఘనతలను కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు.

'కోదాడలో చివరి మడికి నీరు వస్తుందంటే అది కాళేశ్వరం వల్లే. రేవంత్ రూ.3 లక్షల 70 వేల కోట్ల అప్పు చేశానని ఒప్పుకున్నాడు. ఢిల్లీకి మూటలు మోయడం తప్ప.. ఏం చేసిండు మరి?' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు దాన వీర శూర కర్ణ. ఎన్నికలు అయ్యాక కుంభ కర్ణ' అని ఎద్దేవా చేశారు. 'వచ్చే ఎన్నికలు సాధారణ ఎన్నికలు కావు.. కేసీఆర్‌ని మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చేసి రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే ఎన్నికలు' అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. మాజీ మంత్రి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇల్లు జలదృశ్యంలో మొదలైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రయాణం 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని గుర్తుచేశారు. 2023 సాధారణ ఎన్నికల కంటే మొన్న జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలం పెరిగింది అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ చెప్పారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

