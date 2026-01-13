KTR: ప్రశ్నించే గొంతుక మీడియాను వేధించడానికి రేవంత్ రెడ్డి సిట్‌ డ్రామాలు: కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం

Minister Women IAS Harassment Issue: తెలంగాణలో తీవ్ర దుమారం రేపిన ఓ మంత్రి, మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిణి వేధింపుల వ్యవహారంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటుచేయడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఖండించారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాలనా వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికే రేవంత్ రెడ్డి కొత్త సిట్ డ్రామా అని కొట్టిపారేశారు. టీవీ ఛానెల్ ఒక మంత్రిపై వేసిన వార్తా కథనాన్ని కేవలం ఉటంకించిన కారణంగా అనేక ఇతర ఛానెళ్లు, డిజిటల్ మీడియా హ్యాండిళ్లపై దర్యాప్తు చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి సిట్ వేయడం విడ్డూరమని చెప్పారు. ప్రశ్నించే గొంతుకలైన మీడియా, డిజిటల్ మీడియా సంస్థలను వేధించడానికే ఈ సిట్ గారడీలు అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శలు చేశారు.
విచారణల పేరిట కమిషన్లు, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (సిట్)ల ఏర్పాటు కేవలం కాలయాపనకేనని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. ప్రశ్నించే గొంతుకలైన మీడియా, డిజిటల్ మీడియా సంస్థలను వేధించడానికే ఈ సిట్ గారడీలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పార్టీ అంతర్గత కుమ్ములాటలు, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాలను దాచి ఉంచేందుకే ఇటువంటి డ్రామాలకు తెరలేపుతున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి రేవంత్ రెడ్డి తరచూ అటెన్షన్ డైవర్షన్ డ్రామాలు ఆడుతోందని.. టీవీ ఛానెల్ ఒక మంత్రిపై వేసిన వార్తా కథనాన్ని కేవలం ఉటంకించిన కారణంగా అనేక ఇతర ఛానెళ్లు, డిజిటల్ మీడియా హ్యాండిళ్లపై దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్ ఏర్పాటు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు. వార్త వేసిన అసలు ఛానెల్ మీద చర్యలు తీసుకోకుండా సిట్ పేరుతో ఈ కొత్త నాటకాలు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. అసలు ఈ సిట్ ఎవరిని కాపాడటానికి లేదా ఎవరిని వేటాడడానికి అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఓవరాక్షన్ ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారని, మీడియా సంస్థల మీద ఈ వేధింపులు ఆపకపోతే గుణపాఠం చెప్పడం ఖాయమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.
ప్రత్యేక దర్యాప్తు చేయాల్సి వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్యాయాలు అక్రమాలపై చేయాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ సర్కారులో జరుగుతున్న అనేక దారుణాలపై ఎందుకు సిట్ వేయడం లేదని నిలదీశారు. 'ఒక మంత్రి పీఏ, రేవంత్ రెడ్డి సహచరుడు కలిసి ఒక పారిశ్రామికవేత్త తలకు తుపాకీ పెట్టి రూ.300 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తే సిట్ ఉండదు. ములుగు జిల్లాలో మంత్రి పీఏనే ఇసుక దందాలో కోట్లు దండుకుంటున్నా సదరు ఇసుకాసురుల మీద కేసులు లేవు. రెవెన్యూ మంత్రి కొడుకు 70 మంది గూండాలను వెంటబెట్టుకుని హైదరాబాద్ శివారులో వందల కోట్ల భూకబ్జాకు పాల్పడితే, ఉల్టా ఆ కేసు నమోదు చేసిన పోలీస్ అధికారిని బదిలీ చేస్తారు. వీటన్నిటిపై మాత్రం సిట్ ఉండదా? అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నిలదీశారు.
'ఏఐసీసీ సెక్రటరీ సంపత్ కుమార్ ఓ కాంట్రాక్టర్ను మారణాయుధాలతో బెదిరించి రూ.8 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తే ఎలాంటి చర్యలు లేవు. కస్తూర్బాగాంధీ పాఠశాలల్లో బంకర్ బెడ్స్ కొనుగోలులో జరిగిన రూ. 100 కోట్ల కుంభకోణంపై, లిక్కర్ హోలోగ్రామ్ టెండర్ల వివాదంలో ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని బలిచేసిన ఉదంతంపై ఎందుకు సిట్ వేయలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. చీప్ లిక్కర్ కంపెనీలకు అనుమతులిచ్చి వందల కోట్లు కొల్లగొట్టిన స్కామ్ మీద, 400 ఎకరాల యూనివర్సిటీ భూమి అమ్మకంలో పెద్ద ఫ్రాడ్ జరిగిందని సుప్రీంకోర్టు కమిటీ తేల్చినా ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు' అని కేటీఆర్ నిలదీశారు.
