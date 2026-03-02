Annaram Barrage: అన్నారం బ్యారేజీని కూల్చేందుకు కుతంత్రాలకు తెరతీశారా?: కేటీఆర్‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
KTR Slams To Revanth Reddy Why Your Demolishing Annaram Barrage: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ కుట్ర రాజకీయం నడిపిస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అన్నారం బ్యారేజ్‌ను కూడా కూల్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:09 PM IST

Kaleshwaram Project: తెలంగాణ వరప్రదాయిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మరోసారి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్నాళ్లు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ కూలిపోయిందని ప్రచారం చేయగా.. ఇప్పుడు అన్నారం బ్యారేజీను కూల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అని మండిపడ్డారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీపై కుట్రలు చేసింది చాలదన్నట్టు, అన్నారం బ్యారేజీని కూల్చేందుకు కుతంత్రాలకు తెరతీశారా? అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ నిలదీశారు.

Also Read: Govt Teachers: ఏపీ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. పది నిమిషాలు లేట్‌ అయితే జీతం కట్‌!

అన్నారం బ్యారేజ్‌ వద్ద ఇసుక తవ్వకాలు చేపడుతుండడంతో ప్రాజెక్టు ప్రమాదకరంగా మారింది. ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ కేటీఆర్‌ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'నిబంధనలకు పాతరేసి ఏకంగా బ్యారేజీ కిందే భారీ ఎక్సవేటర్లతో ఇసుక తవ్వకాలు జరపడం దుర్మార్గమే కాదు.. అతిపెద్ద నేరం' అని ప్రకటించారు. బ్యారేజీ సమీపంలో ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టకూడదన్న రూల్స్ ను బ్రేక్ చేసిన మాఫియాపై వెంటనే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: Free Bus Scheme: ఫ్రీ బస్సుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఉత్తర్వులు జారీ!

ఏకంగా బ్యారేజీని బలహీనపరిచి బీఆర్ఎస్ పార్టీపై బురదజల్లే పన్నాగాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కోరారు. తెలంగాణ వరప్రదాయిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును దెబ్బతీసేందుకు నాటి నుంచి నేటి వరకు కాంగ్రెస్ చేస్తున్న అరాచకపర్వాన్ని అన్నదాతలు క్షమించే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు తుంగలో తొక్కి అన్నారం బ్యారేజి పిల్లర్ల వద్ద ఇసుక తవ్వకాలు చేసి బ్యారేజీని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రమాదంలోకి నెడుతోందని మండిపడ్డారు. ఇది కచ్చితంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును దెబ్బతీసే కుట్రే అని ప్రకటించారు.

Also Read: Gold Fruad: మేడమ్‌ పేరిట బంగారు కడ్డీలతో మోసం.. కిలో బంగారంతో ఉడాయింపు

'పట్టపగలే, నిస్సిగ్గుగా అన్నారం బ్యారేజ్ నుండి కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇసుక మాఫియా ఇసుకను తోడేస్తుంది. తెలంగాణ వనరులను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా కొల్లగొడుతుందో చెప్పడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఇది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. కాళేశ్వరం బ్యారేజీలకు ఏమైనా జరిగితే పూర్తి బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీదే అని స్పష్టం చేశారు. 'అందినకాడికి దోచుకో.. దొరికినకాడికి అమ్ముకో.. ఇవే తెలంగాణలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రజా పాలన సూత్రాలు. తెలంగాణను నిలువు దోపిడి చేస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకులారా.. ప్రజలు మీ భరతం పట్టే రోజు అతి దగ్గరలోనే ఉంది.. ఖబడ్దార్' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

Annaram BarrageSand miningKTRKaleshwaram Projectbrs party

