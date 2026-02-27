KTR: మళ్లీ తెలంగాణలో గులాబీ జెండా ఎగరడం ఖాయం: కేటీఆర్‌

Telangana Bhavan: 'ప్రజల విశ్వాసం గులాబీ జెండాపైనే.. నడిగడ్డ స్ఫూర్తి రాష్ట్రానికి కావాలి. మళ్లీ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అవినీతి అరాచకమే జోడెడ్లుగా రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలన చేస్తున్నారని.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాత్రం అభివృద్ధి, సంక్షేమం జోడెడ్లుగా చేశారని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అరాచక పాలన నడుస్తోందని విమర్శించారు.
అలంపూర్ నియోజకవర్గ నూతన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లను పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో శుక్రవారం సన్మానించారు. ఎమ్మెల్సీ చల్ల వెంకట్రామి రెడ్డి, ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజేయుడుతో కలిసి సన్మానించిన అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఆలంపూర్, అయిజ, గద్వాల, వడ్డేపల్లి ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలు అందించిన మద్దతు విశేషమని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ నడిగడ్డలో మాత్రం ప్రజల విశ్వాసం ఇప్పటికీ బీఆర్ఎస్పైనే ఉందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల నుంచి మున్సిపల్ ఎన్నికల వరకు మెజారిటీ స్థానాలు గెలుచుకోవడం పార్టీ బలాన్ని నిరూపిస్తోందని వెల్లడించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అరాచక పాలన నడుస్తోందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. 'నాగర్కర్నూల్లో రెండు నెలల పాప మరణ ఘటన, కోదాడలో దళిత యువకుడు కర్ల రాజేష్ లాకప్ డెత్ వంటి ఘటనలు ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం. ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతలు ప్రజలను రోడ్డున పడేసిన దారుణ చర్యలు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం రెండు జోడెడ్లలా ముందుకు సాగాయని తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో అవినీతి, అరాచకం జోడెడ్లుగా మారాయని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు.
'చెక్ డ్యామ్లు పేల్చడం, పల్లె ప్రకృతి వనాల్లో చెట్ల నరుకులు వంటి చర్యలు రాష్ట్రాన్ని వెనక్కి నెడుతున్నాయి. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. రైతు బంధు, ఎరువుల సరఫరా వంటి అంశాల్లో రైతులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. 'ప్రజలకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నిజ స్వరూపం అర్థమైంది. నడిగడ్డ స్ఫూర్తి రాష్ట్రం మొత్తం వ్యాపించాలి' అని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
ఎమ్మెల్సీ చల్లా వెంకట్రామి రెడ్డి ప్రజల సమస్యలపై అంకితభావంతో పనిచేసే నాయకుడని, ఎమ్మెల్యే విజయుడు కూడా అదే తత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసించారు. రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసే ప్రయత్నాలు చేస్తుందని ముందుగానే హెచ్చరించిన కేటీఆర్, పార్టీ శ్రేణులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మరోసారి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో గులాబీ జెండా ఎగరడం ఖాయమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
