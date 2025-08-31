KTR Puches: బీసీలపై ప్రేమ ఉంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆమరణ దీక్ష చేయాలి

BC Reservations Bill: 'గతంలో కేసీఆర్ ఢిల్లీకి వెళ్తూ తెలంగాణ సాధించుకుని వస్తా అని చెప్పిపోయారు. దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి కూడా అదే మాదిరి ఢిల్లీకి పోయి బీసీ బిల్లు సాధించేదాకా అవసరమైతే జంతర్ మంతర్లోనే కూర్చోవాలి. అంత కమిట్మెంట్, నిబద్ధత ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండాలి. బిల్లు సాధించాలంటే రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్లో అమరణ నిరాహార దీక్ష చేయాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. అపాయింట్మెంట్లు అడిగితే ఢిల్లీలో చెప్పులు ఏత్తుకుని పోతారని చెప్తారు. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్లు ఎందుకు ఇస్తారు? ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి బుద్ధి, మాట తీరు మార్చుకోవాలి.
Also Read: Allu Arjun: మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్కు స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ కృతజ్ఞతలు.. ట్వీట్ వైరల్
పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణపై శాసనసభలో భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడారు. 'బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు సంబంధించి ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి దగ్గర అఖిలపక్షానికి సమయం తీసుకోవాలి. మేము కూడా వచ్చి బలంగా మద్దతు ఇస్తాం. బీసీల రిజర్వేషన్లు తెలంగాణలో ఆమోదం పొందకముందే ప్రజల సొమ్ముతో బీహార్ సీఎం తన ఫొటోలతో పత్రిక ప్రకటనలు ఇచ్చుకుంటున్నాడు. దేశంలో తొలిసారిగా బీసీలకు ఓబీసీ సంక్షేమ శాఖ పెట్టాలని కేసీఆర్ డిమాండ్ చేశారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
Also Read: RTC Free Bus: ఏపీ ప్రభుత్వం మహిళలకు మరో శుభవార్త.. ఉచిత బస్సులో ఆ ఛాన్స్ కూడా!
'2004లోనే కేంద్రంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ పెట్టాలని కేసీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. 2002లోనే బీసీ పాలసీని పార్టీ తరఫున తీసుకొచ్చిన నాయకుడు. రాహుల్ గాంధీ కంటే ముందే కులగణన చేయాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపాం' అని అసెంబ్లీలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు. జనగణనతో పాటు కులగణన కోసం కేసీఆర్ డిమాండ్ చేశారని గుర్తుచేశారు. '42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరుక్కుపోయింది. అందుకే తమ పరిధిలో లేని అంశంపై చట్టం తీసుకువచ్చి బీసీలను మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు' కాంగ్రెస్ నీచ బుద్ధిని వివరించారు.
Also Read: Harish Rao: అసెంబ్లీ పక్షం రోజులు పెట్టమంటే.. రేవంత్ రెడ్డి పారిపోతుండు
'42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ అంశాన్ని రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు పార్లమెంట్లో మాట్లాడడం లేదు?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'అప్పుడు చేయని రాష్ట్రపతి, గవర్నర్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ప్రభుత్వాలు చేసిన చట్టాలు లొసుగులు లేకుండా చేసుకుంటే మంచిది. కేవలం బీసీ డిక్లరేషన్లు ఇచ్చి వదిలేస్తే సరిపోదు, డెడికేషన్ ఉండాలి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ చురకలు అంటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని కొట్టిపారేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.