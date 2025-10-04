Jubilee Hills By Elections: అధికార పార్టీకి జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ టెన్షన్.. ఊహించని నేత పేరు తెరపైకి..!

Jubilee Hills By Elections: జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయ పరిణామలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధిని ప్రకటించడంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధి విషయంలో డైలామా నడుస్తోంది. ఇప్పటికే అధికార పార్టీలో ఆశావాహుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇందులో నవీన్ యాదవ్, అంజన్ కుమార్ యాదవ్, బొంతు రామ్మోహన్, కంజర్ల విజయలక్ష్మి పేర్లు వినిపించాయి.. అయితే వీరంతా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని తట్టుకుని నిలబడతారా..! గెలిచే అవకాశాలు ఏమేరకు ఉన్నాయనే కోణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్కలు వేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హన్మంత రావు పేరు తెరమీదకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో మైనంపల్లి హన్మంత రావు.. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో చక్రం తిప్పారు. తనకున్న విస్తృత పరిచయాలతో బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లను గెలిపించుకున్నారు. అప్పట్లో రహమత్ నగర్ సీఎన్ రెడ్డి, బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా ఫసీయుద్దీన్ ను గెలిపించినా ట్రాక్ రికార్డు మైనంపల్లి సొంతం.. అందుకే ఆయనకు టికెట్ ఇస్తే.. ఈజీగా గట్టొక్కొచ్చని అధికార పార్టీ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం మైనంపల్లి హన్మంత రావు కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ లీడర్. గతంలో బీఆర్ఎస్ నుంచి మల్కాజ్ గిరి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. అంతకుముందు టీడీపీ నుంచి మెదక్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి సేవ చేశారు. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ముందు బీఆర్ఎస్ జాయిన్ అయ్యారు. 2014లో మల్కాజ్గిరి ఎంపీ అభ్యర్ధిగా హన్మంత రావు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేశారు.. కానీ ఆ ఎన్నికల్లో మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి చేతిలో స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.. అయితే ఎంపీగా ఓడిపోయాక.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బాధ్యతలు తీసుకున్న మైనంపల్లి హన్మంత రావు.. గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీకి తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించిపెట్టారు. నగరంలో గులాబీ పార్టీ 99 మంది కార్పొరేటర్లను గెలిపించారు. అప్పట్లో మైనంపల్లి హన్మంత రావు కృషి వల్లనే గ్రేటర్లో గులాబీ పార్టీ జెండా పాతిందని అంటారు. ఆ ఎన్నికలో అనేక మంది కార్పొరేటర్లను గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఒకనొక సమయంలో గ్రేటర్ విషయంలో కేసీఆర్ కూడా మైనంపల్లికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని పార్టీ నేతలే అంగీకరిస్తారు..
మరోవైపు 2023 ఎన్నికలకు ముందు మైనంపల్లి హన్మంత రావు.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. మల్కాజ్ గిరి నుంచి మరోసారి పోటికి దిగిన మైనంపల్లి.. స్పల్వ ఓట్లతో ఓటమి పాలయ్యారు. కానీ తన కుమారుడు మైనంపల్లి రోహిత్ను మెదక్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకున్నారు. కానీ ఎన్నికల్లో ఓడినా.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్దదిక్కులా మారారు.. ఇటీవల మల్కాజ్గిరిలో నియోజకవర్గంలో ప్రొటోకాల్ గొడవలు జరిగితే.. గులాబీ పార్టీ లీడర్లకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే జూబ్లీహిల్స్లో స్ట్రాంగ్ లీడర్ను బరిలో దింపాలని భావిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ.. సడెన్గా మైనంపల్లి హన్మంత రావును పేరును పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన్ను బైపోల్ లో రంగంలోకి దింపితే.. గెలుపు ఈజీ అవుతుందని లెక్కలు వేసుకుంటోందట. ప్రస్తుతం భవానీ దీక్షలో ఉన్న మైనంపల్లిని దసరా పండుగ ముగియగానే రంగంలోకి దింపే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మైనంపల్లికి బరిలో దింపడం ద్వారా.. గులాబీ పార్టీకి చెక్ పెట్టొచ్చని నేతలు సైతం చెబుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్లో మైనంపల్లికి అందరితో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులను చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు పార్టీ మారిన అనేక మంది గులాబీ లీడర్లు కూడా మైనంపల్లికి టచ్లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఎంఐఎం పార్టీ కూడా మైనంపల్లికి టికెట్ ఇస్తే.. అభ్యంతరం లేదని అంటోంది. అంతేకాదు మైనారిటీ ఓట్లు గంపగుత్తగా పడేలా చూస్తామని హామీ కూడా ఇస్తున్నారట. మరోవైపు మైనంపల్లిని జూబ్లీహిల్స్లో గెలిపించుకుంటే.. గ్రేటర్ పీఠం ఈజీగా కూర్చొవచ్చని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. అందుకే బైపోల్లో మైనంపల్లిని బరిలో దింపాలని అధికార పార్టీ నేతలనుంచి ఓత్తిడి సైతం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ నుంచి బరిలో దిగే నేతల పేర్లలో కొందరు పార్టీకి కొత్త.. ఇందులో అంజన్ కుమార్ యాదవ్ తప్పిస్తే.. ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన అనుభవం వారికి లేదు.. కానీ మైనంపల్లి ఇప్పటికే రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. రాజకీయాల్లో ఆట్లుపోట్లు అన్ని చూశారు. అందుకే ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చే ఆలోచనలో సీఎం రేవంత్, రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సానుకూలంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.