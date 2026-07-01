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రైతులకు ఎగ్గొట్టిన రూ.30 వేల కోట్లు ఎప్పుడిస్తావ్ రేవంత్ రెడ్డి?: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి

Singireddy Niranjan Reddy Questions To Revanth Reddy: రైతు భరోసా పేరిట కాంగ్రెస్‌ చేస్తున్న పబ్లిసిటీ పిచ్చి తప్ప రైతులకు మేలు చేయడం లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఆరోపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు రైతులకు రూ.30 వేల కోట్లు రైతు బంధును ఎగ్గొట్టినట్లు వ్యవసాయ శాఖ మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:27 AM IST
రైతులకు ఎగ్గొట్టిన రూ.30 వేల కోట్లు ఎప్పుడిస్తావ్ రేవంత్ రెడ్డి?: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి
Image Credit: Singireddy Niranjan ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రైతులకు ఎగ్గొట్టిన రూ.30 వేల కోట్లు ఎప్పుడిస్తావ్ రేవంత్ రెడ్డి?: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి
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