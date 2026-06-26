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బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళన.. మాజీ ఐపీఎస్‌ ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ హత్యకు కుట్ర?

RS Praveen Kumar Security Withdraw: వీఆర్‌ఎస్‌ తీసుకున్న సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌కు ప్రాణహాని పొంచి ఉందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మాజీ ఐపీఎస్‌కు భద్రత తొలగించడమే కారణమని వాదిస్తోంది. ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:11 PM IST
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళన.. మాజీ ఐపీఎస్‌ ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ హత్యకు కుట్ర?
Image Credit: Srinivas GoudSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఆందోళన.. మాజీ ఐపీఎస్‌ ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ హత్యకు కుట్ర?
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