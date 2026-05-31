Farmer Discom Proposal: రైతు డిస్కం ఏర్పాటు చేసి మిగతా రెండు డిస్కంలు ప్రైవేట్ పరం చేసే కుట్ర జరుగుతోందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాము అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడం లేదని రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్మీట్ పెట్టి చెప్పగలరా? తెలంగాణ రక్షణ సేన వ్యవస్థాపకురాలు కవిత నిలదీశారు. ఉచిత విద్యుత్ తీసేయం, మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టబోమని ప్రజలకు స్పష్టతనివ్వాలని కోరారు. విద్యుత్ సంస్కరణాల్లో భాగంగా కేంద్రం చేపడుతున్న చర్యలకు రాష్ట్రం వత్తాసు పలుకుతోందని మండిపడ్డారు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వొద్దు
'రైతులకు సంబంధించి డిస్కం విషయంలో ఈఆర్సీ వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలి. రైతులకు నష్టం చేసే ఈ డిస్కం కు ఈఆర్సీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వొద్దు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత కోరారు. తెలంగాణ జాగృతి తరఫున కేసు కూడా వేశామని.. పర్మిషన్ ఇస్తే సుప్రీంకి వెళ్లైనా అడ్డుకుంటామని ప్రకటించారు. దసరా పండుగలోపు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకంలో లక్ష్మీదేవిపల్లి రిజర్వాయర్ ప్రారంభించకపోతే తెల్లారి నుంచే పాదయాత్ర చేస్తానని కవిత తెలిపారు.
'రైతు డిస్కం గురించి ఆరు నెలల పాటు రహాస్యంగా ఉంచిన తర్వాత నిన్న చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. 24 గంటల కరెంట్ ఎత్తివేయం, మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే ఎన్నికలకే వెళ్లమని అంటున్నారు. కానీ ఈ మాటను ఆయన ప్రెస్మీట్ ద్వారా చెప్పాలి. లేదంటే తర్వాత నేను అనలేదని మాట మార్చుతారు. బహిరంగ సభల్లో ఇచ్చిన మాటలనే తప్పిన రేవంత్ రెడ్డికి ఇది ఒక లెక్క కాదు. అప్పుడు నమ్మిన ప్రజలు, రాసిన పత్రికలు పూల్స్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది' అని కవిత వివరించారు.
ప్రైవేట్ పరం చేసే కుట్ర
'రైతు డిస్కం ఏర్పాటు చేసి మిగతా రెండు డిస్కంలను ప్రైవేట్ పరం చేసే కుట్ర చేస్తున్నారు. మిగతా రెండు డిస్కమ్లను ప్రైవేట్ పరం చేస్తే ఎన్నికల్లో ప్రజలను ఓట్లు అడగబోమని రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు స్పష్టతనివ్వాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సవాల్ చేశారు. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్రలతో తమకు అనుమానం కలుగుతోందని తెలిపారు. సోలార్ ప్యానెల్స్కు సంబంధించి ఇండియాలో బ్యాటరీలు తయారు చేసే కంపెనీలకు అవకాశం అంటూ కేంద్రం చెబుతోందని చెప్పారు. అలా అయితే ఒక రిలయన్స్, ఒక అదానీ కంపెనీలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందని కవిత వివరించారు.
'చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని సోలార్ ప్యానెల్స్, బ్యాటరీలు తయారు చేసే చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఆయా కంపెనీలన్నింటికీ చరమగీతం పాడేలా కుట్ర చేస్తున్నారు. కేవలం ఐదు రోజులు సమయం ఇవ్వటంతో చాలా చిన్న కంపెనీలకు నష్టం జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. చిన్న వ్యాపారులంతా కూడా దీనిపై ధర్నా చేస్తామని చెబుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యాపారులందరికీ అవకాశం ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు.
విద్యుత్ సంస్కరణాల్లో భాగంగా కేంద్రం ఒక్కొక్క జీవో ఇస్తుంటే ప్రైవేటుపరం చేసేందుకు అనుకూలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు ఉన్నాయని తెలంగాణ రక్షణ సేన వ్యవస్థాపకురాలు కవిత ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'రైతు డిస్కమ్కు సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వవద్దని ఈఆర్సీని కోరుతున్నాం. దీన్ని కచ్చితంగా మేము ఆపి తీరుతాం' అని ప్రకటించారు. ఈ డిస్కమ్కు సంబంధించి వినియోగదారులంతా కూడా రైతులేనని స్పష్టం చేశారు. అందుకే వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని.. మొత్తం తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టాలని కోరారు.
సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి అడ్డుకుంటా
ఒక వేళ ఈఆర్సీ పర్మిషన్ ఇచ్చినా సరే సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి దాన్ని అడ్డుకుంటామని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రకటించారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ జాగృతి స్వచ్చంధ సంస్థ ద్వారా తాము కేసు వేశామని తెలిపారు. 'రైతు భరోసా ఇప్పుడు రెండు ఎకరాలలోపు వారికే ఇచ్చారు. రైతు రుణమాఫీ 30 శాతం మందికి కాలేదు. బోనస్ ఎగ్గొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చివరి గింజ వరకు ధాన్యం కొంటమని చెప్పి ఇప్పటికీ కొనుగోలు సరిగా చేయటం లేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను కవిత వివరించారు.
రైతు బీమాను యాక్సిడెంటల్ బీమాగా మార్చేసే కుట్ర చేశారని. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అన్ని చర్యలు రైతులకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు చేసిన ద్రోహాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత వివరించారు. 'ఈ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండే మీడియా హైడ్రాను సమర్థిస్తూ వార్తలు రాస్తోంది. బడా వ్యక్తులు చేసే కబ్జాలపై నేను ఇచ్చిన ఫిర్యాదులను హైడ్రా పక్కన పెట్టింది. అంటే పెద్ద వాళ్లను కాపాడుతూ పేద వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టేలా హైడ్రా చర్యలు ఉన్నాయి' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు.
త్వరలో పాదయాత్ర
పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ గురించి మేము అడగగానే ముఖ్యమంత్రి రివ్యూ చేస్తానని చెప్పారు. ఆయన కుమ్మెర అనే గ్రామానికి వెళ్తున్నట్లు తెలిసింది. అదే గ్రామంలో కులవివక్షతో ఒక పసిగుడ్డును చంపేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వారిని ఆదుకోవాలి' అని కోరారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టులో భాగంగా లక్ష్మీదేవిపల్లిలో రిజర్వాయర్ ప్రారంభించాలని.. దసరాలోపు ప్రభుత్వం ఆ పని మొదలు పెట్టకపోతే ఆ మరుసటి రోజు నుంచే పాదయాత్ర చేస్తామని కవిత ప్రకటించారు.