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తెలంగాణ హక్కులు కాపాడాల్సిన రేవంత్‌ రెడ్డి కర్ణాటక దోపిడీకి వంతపాడుతున్నాడు: కవిత

తుంగభద్ర నీటి జలాల్లో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగేలా రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యవహారం ఉందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత మండిపడ్డారు. తెలంగాణ హక్కులను కాపాడాల్సిన రేవంత్‌ రెడ్డి కర్ణాటక దోపిడీకి వంత పాడుతున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తుంగభద్ర జలాల్లో తెలంగాణ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం కృషి చేయాలని సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:19 PM IST
తెలంగాణ హక్కులు కాపాడాల్సిన రేవంత్‌ రెడ్డి కర్ణాటక దోపిడీకి వంతపాడుతున్నాడు: కవిత
Image Credit: Kavitha Fire On Revanth ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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