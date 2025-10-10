BC Reservations: 'స్థానిక ఎన్నికలు ,జీవో నెంబర్ 9 పై నిన్న హై కోర్టు స్టే ఇచ్చింది. తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరూ ఈ జీవోను నమ్మలేదు. రేవంత్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధితో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చినట్టు బీసీలు నమ్మలేదు. ప్రజలు ఈ జీవోపై ముందే తీర్పు నిచ్చారు' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. మోసపోవడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారని రేవంత్ గతంలోనే చెప్పారని గుర్తుచేశారు. ఎన్నికలప్పుడు ఆయన మాటలు ప్రజలు నమ్మారు కానీ ఇపుడు నమ్మడం లేదని తెలిపారు. దసరా పండగ అప్పుడే ప్రజలు ఎన్నికలు జరగవని నిర్ణయానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు.
బీసీ రిజర్వేషన్లపై స్టే, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిలుపుదలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 1.6 శాతం ఓట్ల తేడాతోనే ఓడిపోయింది. నిన్న భట్టి విక్రమార్క బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లను విమర్శిస్తున్నారు. బీజేపీని విమర్శిస్తే అర్ధం ఉంది కానీ మమ్మల్ని విమర్శించడానికి లేదు' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
'తొలి సీఎం కేసీఆర్ బీసీ రిజర్వేషన్లపై అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపారు. కేంద్రం వద్ద అది ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధిని శంకించడానికి లేదు' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. 'ఇందిరాగాంధీ పదవికి ముప్పు వచ్చినపుడు ఏకంగా రాజ్యాంగాన్నే సవరించారు. ఓ వ్యక్తి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని సవరించింది. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపు కుదరదని కృష్ణమూర్తి కేసులో సుప్రీం తీర్పు వచ్చింది. అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఆ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ సవరణ ఎందుకు చేయలేదు?' అని నిలదీశారు. ఇందిరాగాంధీ కోసం రాజ్యాంగాన్ని సవరిస్తారు.. బీసీల కోసం సవరించరా? అని ప్రశ్నించారు.
మోడీని రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటులో కౌగిలించుకుంటారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం రాహుల్ మోడీని ఎందుకు కౌగిలించుకోరు? అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ సందేహం వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్, ఖర్గే తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు కోసం పార్లమెంటులో ఎందుకు మాట్లాడలేదని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ వి మోసపూరిత మాటలే తప్ప చిత్తశుద్ధి లేదని ప్రకటించారు. రాహుల్ మోడీ తలచుకుంటే బీసీ రిజర్వేషన్లు పెరగవా? అని నిలదీశారు. ఈ దేశం రాజ్యాంగం మీద నడుస్తుంది తప్ప మరెవరి ఇష్టాయిష్టాల మీద కాదని స్పష్టం చేశారు.
బీసీ కుల గణనపై కూడా సుప్రీం తీర్పును దాటవేసేలా పార్లమెంటులో బీజేపీ చట్ట సవరణ తెచ్చింది.. మరి బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపు కోసం బీజేపీ రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు సవరించదు? అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఫ్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ డ్రామా కంపెనీ కాదు బీసీలతో రాజకీయాలు చేయడానికి అని ప్రకటించారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపై పార్లమెంటులో కనీసం ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లునైనా రాహుల్ గాంధీ పెట్టారా? అని నిలదీశారు. తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేరిస్తే తప్ప బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెరగవు అని స్పష్టం చేశారు.
