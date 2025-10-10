English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం మోడీని రాహుల్‌ ఎందుకు కౌగిలించుకోడు?: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం మోడీని రాహుల్‌ ఎందుకు కౌగిలించుకోడు?: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

B Vinod Kumar vs Revanth Reddy: బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు అంశంపై రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న డ్రామాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గుర్రుమంటోంది. తాజాగా మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్‌ గాంధీ, రేవంత్‌ రెడ్డి తీరును ఎండగట్టారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై డ్రామాలు తప్ప ఏమీ కాదని స్పష్టం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 10, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
8
Richest Couples
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం మోడీని రాహుల్‌ ఎందుకు కౌగిలించుకోడు?: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BC Reservations: 'స్థానిక ఎన్నికలు ,జీవో నెంబర్ 9 పై నిన్న హై కోర్టు స్టే ఇచ్చింది. తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరూ ఈ జీవోను నమ్మలేదు. రేవంత్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధితో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చినట్టు బీసీలు నమ్మలేదు. ప్రజలు ఈ జీవోపై ముందే తీర్పు నిచ్చారు' అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. మోసపోవడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారని రేవంత్ గతంలోనే చెప్పారని గుర్తుచేశారు. ఎన్నికలప్పుడు ఆయన మాటలు ప్రజలు నమ్మారు కానీ ఇపుడు నమ్మడం లేదని తెలిపారు. దసరా పండగ అప్పుడే ప్రజలు ఎన్నికలు జరగవని నిర్ణయానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: BRS Party: డ్రామాలు ఆడి బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి అవమానించాడు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

బీసీ రిజర్వేషన్లపై స్టే, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిలుపుదలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 1.6 శాతం ఓట్ల తేడాతోనే ఓడిపోయింది. నిన్న భట్టి విక్రమార్క బీజేపీ, బీఆర్ఎస్‌లను విమర్శిస్తున్నారు. బీజేపీని విమర్శిస్తే అర్ధం ఉంది కానీ మమ్మల్ని విమర్శించడానికి లేదు' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.

Also Read: KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

'తొలి సీఎం కేసీఆర్ బీసీ రిజర్వేషన్లపై అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపారు. కేంద్రం వద్ద అది ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధిని శంకించడానికి లేదు' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్‌ స్పష్టం చేశారు. 'ఇందిరాగాంధీ పదవికి ముప్పు వచ్చినపుడు ఏకంగా రాజ్యాంగాన్నే సవరించారు. ఓ వ్యక్తి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని సవరించింది. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపు కుదరదని కృష్ణమూర్తి కేసులో సుప్రీం తీర్పు వచ్చింది. అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఆ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ సవరణ ఎందుకు చేయలేదు?' అని నిలదీశారు. ఇందిరాగాంధీ కోసం రాజ్యాంగాన్ని సవరిస్తారు.. బీసీల కోసం సవరించరా? అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

మోడీని రాహుల్‌ గాంధీ పార్లమెంటులో కౌగిలించుకుంటారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం రాహుల్ మోడీని ఎందుకు కౌగిలించుకోరు? అని మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్‌ సందేహం వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్, ఖర్గే తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు కోసం పార్లమెంటులో ఎందుకు మాట్లాడలేదని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ వి మోసపూరిత మాటలే తప్ప చిత్తశుద్ధి లేదని ప్రకటించారు. రాహుల్ మోడీ తలచుకుంటే బీసీ రిజర్వేషన్లు పెరగవా? అని నిలదీశారు. ఈ దేశం రాజ్యాంగం మీద నడుస్తుంది తప్ప మరెవరి ఇష్టాయిష్టాల మీద కాదని స్పష్టం చేశారు.

బీసీ కుల గణనపై కూడా సుప్రీం తీర్పును దాటవేసేలా పార్లమెంటులో బీజేపీ చట్ట సవరణ తెచ్చింది.. మరి బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపు కోసం బీజేపీ రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు సవరించదు? అని మాజీ ఎంపీ వినోద్‌ కుమార్‌ ఫ్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ డ్రామా కంపెనీ కాదు బీసీలతో రాజకీయాలు చేయడానికి అని ప్రకటించారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపై పార్లమెంటులో కనీసం ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లునైనా రాహుల్‌ గాంధీ పెట్టారా? అని నిలదీశారు. తొమ్మిదో షెడ్యూల్‌లో చేరిస్తే తప్ప బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెరగవు అని స్పష్టం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

B Vinod KumarTelangana Bhavanbrs partyBC ReservationsHyderabad

Trending News