  • Telangana Municipal elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో నవనీత్ కౌర్ రాణా.. ఎంఐఎంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Telangana Municipal elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో నవనీత్ కౌర్ రాణా.. ఎంఐఎంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ex mp navneet kaur rana fires on aimim party: నాలుగు సార్లు భైంసాలో ఎంఐఎంకు మున్సిపల్ పీఠం ఎక్కే చాన్స్ ను ప్రజలు ఇచ్చారని కానీ డెవలప్ మెంట్ మాత్రం శూన్యమన్నారు. ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మాజీ ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ రాణా పిలుపునిచ్చారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు మరింత పొలిటికల్ హీట్ ను పెంచాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 8, 2026, 01:05 PM IST
  • మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో నవనీత్ కౌర్..
  • భైంసాలో ప్రచారం..

Ex Mp Navneet kaur rana visits basara temple:  తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. మున్సిపాలిటి ఎన్నికల్లో సత్తాచాటాలని అన్ని పార్టీలు తమదైన వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. రేపటితో ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ఆయాపార్టీలు స్టార్ క్యాంపెయినర్ లను రంగంలోకి దింపి మరీ ప్రచారం హోరును పెంచాయి. తాజాగా.. బీజేపీ మాజీ ఎంపీ, ఫైర్ బ్రాండ్ నవనీత్ కౌర్ రాణా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ లో ఎన్నికల ప్రచారంకు వచ్చారు.

అంతకు ముందు నవనీత్ కౌర్ బాసర సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా దర్శించుకుంటున్నారు. పండితులు నవనీత్ కౌర్ రాణాకు ఆశీర్వాచనం అందించారు. దర్శనం అనంతరం నవనీత్ కౌర్ రాణా మున్సిపల్ ఎన్నికలపై మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా బైంసాలో ఇప్పటికే ఎంఐఎంకు నాలుగు మార్లు గద్దెనెక్కిందని అన్నారు.

ఎంఐఎం ఉన్న చోట దాడులు, అత్యాచారాలు జరిగాయన్నారు. అందుకే ఈసారి భైంసాలో తప్పకుండా బీజేపీని గెలిపించుకుని మున్సిపల్ పీఠం దక్కించుకునేలా ప్రజలు ఆశీర్వాదించాలన్నారు.  మజ్లీస్ పార్టీకి ప్రజలు గట్టిగా బుద్ది చెప్పాలన్నారు. భైంపాలో ఎలాంటి డెవలప్ మెంట్ జగరలేదన్నారు. 

హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బుర్కా వేసుకున్న వారు ప్రధాని కావాలని అంటున్నారని, వారికి చుక్కలు  చూపించేలా ప్రజలు తీర్పునివ్వాలని నవనీత్ కౌర్ రాణా ప్రజల్ని కోరారు. బీజేపీని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంచి మెజార్టీతో గెలిపించుకొవాలని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు తెలంగాణ ఎన్నికలు ప్రస్తుతం త్రిముఖ పోరు కన్పిస్తుంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు హోరా హోరీన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. ఎలాగైన పాగావేయాలని శాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.
 

