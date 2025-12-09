English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కేసీఆర్‌ పాలనపై ఆర్‌బీఐ మాజీ చైర్మన్‌ ప్రశంసలు

Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కేసీఆర్‌ పాలనపై ఆర్‌బీఐ మాజీ చైర్మన్‌ ప్రశంసలు

Ex RBI Governor Duvvuri Subbarao Shocks To Revanth Reddy: ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌ తగిలింది. వేదికపై ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు గతంలో అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్‌ పాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. రేవంత్ రెడ్డి వైఖరి సరికాదని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:56 PM IST

Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కేసీఆర్‌ పాలనపై ఆర్‌బీఐ మాజీ చైర్మన్‌ ప్రశంసలు

Global Summit: పదేళ్లలో తెలంగాణ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందింది. దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఒకప్పుడు తెలంగాణ అభివృద్ది లేకుండా పేదరికం, వెనుకబాటుతనం, అమాయకత్వంతో ఉండేది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం అభివృద్ది దిశలో పయనిస్తోంది. అభివృద్ది చెందుతున్న  రాష్ట్రంగా ఎదుగుతోంది' అని ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గతంలో అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్‌ పాలనను మాజీ గవర్నర్‌ ప్రశంసించారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో వక్తగా హాజరైన రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'తెలంగాణను రాబోయే ఇరవై ఏళ్లలో దేశంలోనే అభివృద్ది చెందిన రాష్ట్రంగా లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకొని కృషి చేయాలను ఆశయం మహా ఉన్నతమైనది. నేను తెలంగాణలో పనిచేశా. ఉమ్మడి ఏపీలో ఉన్నత ఆర్థిక కార్యదర్శిగా, ఖమ్మం కలెక్టర్‌గా పనిచేశా. అప్పుడు బహూశా రేవంత్ రెడ్డి స్కూల్లో ఉండొచ్చు. కానీ నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వాడిని. నాది తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెబుతా' అని దువ్వూరి సుబ్బారావు తెలిపారు.

Also Read: Telangana Investments: తెలంగాణకు పెట్టుబడుల జాతర.. రూ.5 లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు

'హైదరాబాద్ నగరం ఓ అద్బుతమైన ఆణిముత్యం. జాతీయ, అంతర్జాతీయ నగరాలు తిరిగాం. కానీ హైదరాబాద్ నగర ప్రత్యేకతే వేరు. హైదరాబాద్‌ భిన్న జాతులను ప్రజలను అక్కున చేర్చుకున్న నగరం. దేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సంస్కృతి ఉన్న గొప్ప నగరం హైదరాబాద్‌. ఉత్తమ సంప్రదాయం, ఉన్నత విలువలు కలిగి ఉన్నది' అని ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు ప్రశంసించారు. 'ఐకానిక్‌గా ఉన్న హైదరాబాద్‌ను తమ తొలి ప్రాధాన్యంగా ఎంచుకుంటూ.. ఇక్కడ ఇష్టంగా స్థిరపడుతున్నారంటే హైదరాబాద్, తెలంగాణ గొప్పతనం ఏంటో అర్థం అవుతుంది. పదేళ్లలో ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ 22 ఏళ్లలో స్వాతంత్ర్యం వచ్చి వందేళ్ల నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అంటే 8 నుంచి 9 శాతం అభివృద్ది సాధించాలి అది కూడ ఎంతో వేగంగా చేయవలసి ఉంటుంది. అది ఒక చాలెంజ్ గోల్ అని చెప్పవచ్చు. కొంచెం కష్టమే అయినా సాధ్యమే అంటా' ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు తెలిపారు.

Also Read: KCR Deeksha Divas: మళ్లీ కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి కావడం తథ్యం.. ఇదే నా మాట

ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్ణయాలు, ఆలోచన ధోరణిని ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు తప్పుబట్టారు. ' చైనాలోని గ్వాంగ్ డాంగ్ ప్రావిన్స్ అభివృద్ధి మోడల్ తీసుకుని ముందుకువెళతామని చెప్పారు. అది మార్గదర్శకమైనది కాకున్నా శీఘ్రగతిన అభివృద్ది సాధించిందే' అని చెప్పారు. 'చైనాలోని గ్వాంగ్ డాంగ్ మోడల్ కాకుండా  రాబోయే పదేళ్లలో ప్రపంచంలో తెలంగాణ మోడల్‌గా కావాలని ఉదహరిస్తారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కొంత ఇబ్బంది కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ అన్‌స్టాపబుల్, తెలంగాణ అన్ బీటబుల్ అని తెలిపారు.

Also Read: Free Bus Scheme: ఆర్టీసీ ఫ్రీ బస్సుకు రెండేళ్లు పూర్తి.. తెలంగాణ ఉచిత బస్సుపై బిగ్ అప్డేట్

'హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ఐటీ, ఫార్మా లైఫ్ సైన్సెస్, జీసీసీల్లో అప్రతిహత అభివృద్దిని సాధిస్తూ ఎంతో ప్రఖ్యాతి చెందింది. అయితే తెలంగాణ తయారీ రంగం, వ్యవసాయ రంగం ఇతర  ఉపాధి రంగాల వైపు దృష్టి సారించి ఉద్యోగాలు కల్పించాలి. మౌళిక సదుపాయాల కల్పన, డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్షర్, సోషల్ ఇన్‌ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలి. ఏఐ రంగంలో తెలంగాణను దేశంలోనే గొప్ప ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ చేయాలన్న తపన చాలా అవసరం. దీంతోపాటు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్, ప్రాథమిక విద్య, ఆరోగ్యంపైన దృష్టి పెట్టాలి' అని మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు సూచనలు చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రైవేటు వాళ్లు  కలిసి చేస్తే ఫలితాలుంటాయని ప్రకటించారు. 'సమాజంలో రెండు వేలకు చొక్కా కొన్న వ్యక్తికి మరునాడు రూ.200 ఎక్కువైనా లెక్కచేయడు. అదే మధ్యతరగతి వ్యకి రూ.4 బస్ టికెట్ పెరిగితే  తమ వర్గాల్లో ధరలు పెరిగిన ధ్యాస అదే ఉంటుంది. ప్రభుత్వాలు అది గుర్తెరిగి పాలన సాగించాలి' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ గవర్నర్‌ దువ్వూరి సుబ్బారావు సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

