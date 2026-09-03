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కొండా సురేఖ ప్రొఫైల్.. ఎమ్మెల్యే నుంచి మంత్రవర్గం నుంచి బర్తరఫ్ వరకు ఆమె ప్రస్థానం..

Ex Minister Konda Surekha: అంతా అనుకున్నట్టే జరిగింది. గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ రాజీనామా అంశం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలన్న అధిష్ఠానం నిర్ణయాన్ని పట్టించుకోవడంతో కేంద్ర పెద్దల అనుమతితో ఆమె బర్తరఫ్ చేస్తూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలా సాగిందనే విషయమై జీ మీడియా స్పెషల్ ఫోకస్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:16 PM IST
కొండా సురేఖ ప్రొఫైల్.. ఎమ్మెల్యే నుంచి మంత్రవర్గం నుంచి బర్తరఫ్ వరకు ఆమె ప్రస్థానం..
Image Credit: Konda Surekha (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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