/కొండా సురేఖ ప్రొఫైల్.. ఎమ్మెల్యే నుంచి మంత్రవర్గం నుంచి బర్తరఫ్ వరకు ఆమె ప్రస్థానం..

Konda Surekha Profile: మంత్రి కొండా సురేఖను కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేశారు. ఈమేరకు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లేఖ అందజేశారు. కొండా సురేఖ రాజీనామాకు ససేమిరా అనడంతో బర్తరఫ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంది. బీసీ మహిళ నేతగా తనను క్యాబినేట్ నుంచి అంత ఈజీగా తప్పించరన్న ధీమాతో ఉన్న కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి.
మండల్ పరిషత్ మెంబర్ నుంచి మంత్రి వరకు కొండా ప్రస్థానం..
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆలోపే కొండా సురేఖపై వేటు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ రాజకీయ ప్రస్థానం విషయానికొస్తే.. నక్సల్ ఉద్యమం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన కొండా సురేఖ.. 1995లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున మండల్ పరిషత్ మెంబర్గా తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 1996లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పీసీసీ మెంబర్గా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 1999లో శాయంపేట నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభకు ఎన్నికలయ్యారు. అంతేకాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రెజరర్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2000లో ఏఐసీసీ మెంబర్గా ఎన్నికయ్యారు.
2004లో శాయంపేట నుంచి ఎమ్మెల్యే..
2004లో శాయంపేట నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఆ పార్టీ స్పోక్ పర్సన్గా పనిచేశారు. అంతేకాదు 2005 వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లో మెంబర్గా పనిచేశారు. 2009లో పరకాల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై వై.యస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ, జువైనల్ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి అకాల మరణం తర్వాత వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసింది.
పార్టీ కండువాలు మార్చడంలో దిట్ట..
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున పోటీ చేసి ఓటమి పాలైంది. ఆ తర్వాత వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి 2014లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో చేరారు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ తరుపున 2018లో పరకాల నియోజవర్గం నుంచి పోటీ చేసి తన సమీప ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చల్లా ధర్మరెడ్డి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు.
ఇక 2018లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి తిరిగి కాంగ్రెస్ గూటికి చేరకున్నారు. 2023లో వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. అంతేకాదు రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గం దేవాదాయ, ధర్మదాయ, అటవీ మంత్రిగా నేటి వరకు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమెను మంత్రివర్గం నుంచి సస్పెండ్ చేయడంతో ఆమె అడుగులు ఎటు వైపు ఉంటాయనేది రాజకీయంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
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