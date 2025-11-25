Telangana Govt: వృద్ధులకు శుభవార్త.. ఇకపై పెన్షన్ కోసం వేలిముద్రతో పనిలేదు అలా ముఖం చూపిస్తే చాలు..!

Pensions Through Facial Recognition: చేయూత పెన్షన్లు పొందే వృద్ధులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు.. బయోమెట్రిక్ సమస్యల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అధికారులు కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. పింఛన్ తీసుకునే సమయంలో ఇకపై వేలిముద్రపై ఆధారపడకుండా ముఖ గుర్తింపు యాప్ (ఫేసియల్ రికగ్నిషన్) ద్వారా ధృవీకరణ చేయడం ప్రారంభించారు.
ప్రస్తుతం వేలిముద్రల ఆధారంగా పెన్షన్ల పంపిణీ జరుగుతోంది. అయితే వృద్ధుల విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. వయస్సు ఎక్కువగా ఉండడం, వారి వేలిముద్రలు అరిగిపోవటం, చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందుల కారణంగా చాలా మందికి బయోమెట్రిక్ స్కాన్ అవ్వడం కష్టంగా మారింది. బయోమెట్రిక్ రాకపోవడం వల్ల వృద్ధులు ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లి అప్డేట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది.
దీంతో ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు అధికారులు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్ ను తీసుకొచ్చారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో మొత్తం 2.67 లక్షల మంది పెన్సన్ దారుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది బ్యాంకులు లేదా తపాలా కార్యాలయాలకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉండడంతో సెర్ప్ సిబ్బంది నేరుగా వారి ఇళ్లకే వెళ్లి ముఖ గుర్తింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తున్నారు. బ్యాంకులకు వచ్చే పెన్షనర్ల గుర్తింపును కూడా ఇదే యాప్ ద్వారా త్వరగా పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ధృవీకరించిన సమాచారం సంబంధిత శాఖలకు పంపించేలా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పెన్షన్ చెల్లింపులు ఆలస్యం కాకుండా ఈజీగా పూర్తవుతున్నాయి. సిబ్బందికి ఇప్పటికే ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చామని.. ఈ విధానం పెన్షనర్లకు పెద్ద ఉపశమనే చెప్పాలి. అయితే త్వరలోనే ఈ పద్ధతిని మొత్తం రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలనే ప్రణాళిక ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోంది.
Also Read: RGV-Rajinikanth: రజినీకాంత్ పై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆ విషయంలో హీరో కాదు జీరోనే అంటూ..!
Also Read: Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు కోటీశ్వరులు కావడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook