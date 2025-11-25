English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Govt: వృద్ధులకు శుభవార్త.. ఇకపై పెన్షన్ కోసం వేలిముద్రతో పనిలేదు అలా ముఖం చూపిస్తే చాలు..!

Telangana Govt: వృద్ధులకు శుభవార్త.. ఇకపై పెన్షన్ కోసం వేలిముద్రతో పనిలేదు అలా ముఖం చూపిస్తే చాలు..!

Facial recognition launched for pensioners: పెన్షన్ల పంపిణీపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ముఖ గుర్తింపు (ఫేషియల్ రికగ్నిషన్) విధానంలో చేయూత పింఛన్లను పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. బయోమెట్రిక్ ప్రక్రియతో చాలా మందికి ఇబ్బందులు వస్తుండటంతో… ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 25, 2025, 05:34 PM IST

Telangana Govt: వృద్ధులకు శుభవార్త.. ఇకపై పెన్షన్ కోసం వేలిముద్రతో పనిలేదు అలా ముఖం చూపిస్తే చాలు..!

Pensions Through Facial Recognition: చేయూత పెన్షన్లు పొందే వృద్ధులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు.. బయోమెట్రిక్ సమస్యల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అధికారులు కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. పింఛన్ తీసుకునే సమయంలో ఇకపై వేలిముద్రపై ఆధారపడకుండా ముఖ గుర్తింపు యాప్ (ఫేసియల్‌ రికగ్నిషన్‌) ద్వారా ధృవీకరణ చేయడం ప్రారంభించారు. 

ప్రస్తుతం వేలిముద్రల ఆధారంగా పెన్షన్ల పంపిణీ జరుగుతోంది. అయితే వృద్ధుల విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. వయస్సు ఎక్కువగా ఉండడం, వారి వేలిముద్రలు అరిగిపోవటం, చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందుల కారణంగా చాలా మందికి బయోమెట్రిక్ స్కాన్ అవ్వడం కష్టంగా మారింది. బయోమెట్రిక్ రాకపోవడం వల్ల వృద్ధులు ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లి అప్‌డేట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. 

దీంతో ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు అధికారులు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్ ను తీసుకొచ్చారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో మొత్తం 2.67 లక్షల మంది పెన్సన్ దారుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది బ్యాంకులు లేదా తపాలా కార్యాలయాలకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉండడంతో సెర్ప్ సిబ్బంది నేరుగా వారి ఇళ్లకే వెళ్లి ముఖ గుర్తింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తున్నారు. బ్యాంకులకు వచ్చే పెన్షనర్ల గుర్తింపును కూడా ఇదే యాప్ ద్వారా త్వరగా పూర్తి చేస్తున్నారు.

ఫేషియల్ రికగ్నిషన్  ద్వారా ధృవీకరించిన సమాచారం సంబంధిత శాఖలకు పంపించేలా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో  పెన్షన్ చెల్లింపులు ఆలస్యం కాకుండా ఈజీగా పూర్తవుతున్నాయి. సిబ్బందికి ఇప్పటికే ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చామని.. ఈ విధానం పెన్షనర్లకు పెద్ద ఉపశమనే చెప్పాలి. అయితే త్వరలోనే ఈ పద్ధతిని మొత్తం రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలనే ప్రణాళిక ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Face Recognition TechnologyPensions Through Facial RecognitionTelangana governmentCM Revanth ReddyFace recognition

