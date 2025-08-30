English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

Farmers Continue Protest Against Narayanapet Kodangal Lift Scheme: సొంత నియోజకవర్గంలో రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా రైతులు ఎదురుతిరుగుతున్నారు. తాజాగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో రైతులు భారీ ఎత్తున ఎదురుతిరిగారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

Kodangal Farmers: అధికారంలోకి వచ్చని రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్‌లో గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. కొడంగల్‌ నియోజకవర్గంలో నిత్యం రైతులతోపాటు ప్రజలు ఆందోళన బాట పడుతున్నారు. వివిధ సమస్యలపై ప్రజలు, రైతులు రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేపడుతున్నారు. గతంలో లగచర్ల పోరాటం ఉధృత స్థాయిలో జరగగా.. తాజాగా నారాయణపేట- కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకంపై రైతులు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

ఈ క్రమంలోనే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి భూసేకరణ ప్రక్రియ చేపడుతుండగా రైతులు అడ్డుకుంటున్నారు. అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యమానికి కానుకుర్తి అనే గ్రామం కేంద్రంగా మారింది. అధికారులు పోలీసుల పహరాలో కానుకుర్తి చెరువును శుక్రవారం సర్వే చేసేందుకు సిద్ధమవగా రైతులు అడ్డుకున్నారు. అంతకుముందుగానే పలువురు రైతు సంఘం నాయకులను ముందస్తు అరెస్టు చేశారు. రైతు సంఘాల నాయకులను అడ్డుకున్నా రైతులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. తమకు న్యాయమైన పరిహారం ఇచ్చేవరకు ఒప్పుకునేది లేదని.. స్పష్టమైన హామీ ఇస్తేనే భూసేకరణకు సహకరిస్తామని రైతులు తేల్చి చెప్పారు. దీంతో ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటికే నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకంపై జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రైతులు ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టడం రేవంత్‌ రెడ్డికి సవాల్‌గా మారింది.

Also Read: Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

పెట్రోల్ డబ్బాలు, పురుగుల మందులతో రైతులు భారీ నిరసన చేపట్టడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. ఏం జరుగుతుందోనని అధికారులు ఆందోళన చెందారు. నిరసన చేస్తున్న రైతుల దగ్గరకి నారాయణపేట జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ చేరుకొని 'సర్వే జరిగితే ఏం కాదు.. సర్వే జరిగిన తర్వాత 90 రోజుల నుంచి వంద రోజుల సమయం ఉంటుంది కాబట్టి సర్వే చేస్తే ఎలాంటి నష్టం జరగదు' అని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

Also Read: Assembly Session: రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కాంగ్రెస్‌కు ముచ్చెమటలు?

'ఇక్కడి రైతులు భూమి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వారికి పరిహారం ఇవ్వటానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. మీకు తగినంత పరిహారం ఇచ్చేందుకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగ్గర ఫైల్ ఉన్నది ఏ క్షణాన్నైనా అక్కడి నుంచి ప్రకటన వస్తే దానికి అనుగుణంగానే మేము మీకు పరిహారం చెల్లిస్తాం' అని అదనపు కలెక్టర్‌ వివరించారు. అయితే తమకు ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చిన తక్కువేనని రైతులు స్పష్టం చేశారు. స్పష్టమైన హామీ వచ్చేంతవరకు ఎలాంటి సర్వే చేసేది లేదని రైతులు భీష్మించుకుని కూర్చోవడంతో అధికారులు వెనుతిరిగి పోయారు. ఇలా సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్‌లో రైతులు తిరుగుబాటు చేస్తుండడంతో రేవంత్‌ రెడ్డిపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం.. అసహనం వ్యక్తమవుతోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Public Opinion SurveyKodangalKanukurthi VillageLand acquisition processcompensation

Trending News