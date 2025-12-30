English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Gadwal Crime: వీడసలు మనిషేనా..?.. భార్య సాయంలో కన్న కూతుర్ని గర్భవతిని కామాంధుడు..

Father molested minor daughter in gadwal:  కన్న కూతురిపై పలుమార్లు అత్యాచారంచేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె ఇటీవల గర్భం దాల్చడంతో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తల్లి అబార్షన్ చేయించింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 01:14 PM IST
  • గద్వాలలో దారుణం..
  • కూతురిపై కన్న తండ్రి అఘాయిత్యం..

Father arrested for molested minor daughter in gadwal: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో తరచుగా దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే అసలు మానవత్వం ఉందా అని అనుమానం కల్గుతుంది. ఈ క్రమంలో కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్న వాళ్లే పశువుల్లా మారుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల  కన్న వారు,తోడ బుట్టిన  వారు సైతం ఆడపిల్లలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అసలు సమాజంలో మానవత్వం ఉందా అన్న అనుమానాలు కల్గుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం గద్వాల జిల్లాలోని సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన చోటు చేసుకుంది.

గద్వాల జిల్లాలోని స్థానికంగా ఉండే ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు. అయితే.. మొదటి భార్యకు పెళ్లయిన చాలా ఏళ్లవరకు సంతానం లేదు. దీంతో ఆమె తన చెల్లెలికి ఇచ్చి తన భర్తకు పెళ్లి చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు కొంత కాలం తర్వాత నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు. అప్పుడు మొదటి భార్యకు వైద్యం పనిచేయడంతో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. అందరు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు.

సదరు వ్యక్తి రెండో భార్య మైర్ కూతురుపై కన్నేశాడు. ఆమెను రెండో భార్య ఇంట్లో లేనప్పుడు బెదిరిస్తు తరచుగా అఘాయిత్యంకు పాల్పడేవాడు. తల్లికి చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించేవాడు . దీంతో బాలిక ఏంచేయాలో తెలియ బాధపడేది. ఆతర్వాత ఈ విషయం కాస్త మొదటి భార్యకు తెలియడంతో ఆమె కూడా కూతురుపైన మండిపడింది.

ఈ క్రమంలో బాలిక ఇటీవల గర్భందాల్చింది. ఆమెను తీసుకుని మొదటి భార్య ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి అబార్షన్ చేయించింది.  ఆ తర్వాత బాలిక తన నరకంను ఇంటి పక్కల వారికి చెప్పింది. అది కాస్త బైటకు పొక్కడంతో రెండో భార్యకు కూడా తెలిసింది. దీంతో ఆమె తన భర్త, సవితి సోదరిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Read more: Cm Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ బంపర్ బొనాంజా.. సంక్రాంతికి టోల్ లేకుండానే వాహన దారులు సొంత ఊర్లకు ప్రయాణం..?..

దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు  కేసు నమోదు చేసుకుని మొదటి భార్యను, బాలిక తండ్రిని అరెస్ట్ చేశారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా పెనువివాదంగా మారింది. వీడసలు మనిషేనా అంటూ అక్కడి వారు మండిపడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GadwalTelangana crime newsfather molested daughterFather harassed daughterGadwal Abortion Case

