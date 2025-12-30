Gadwal Crime: వీడసలు మనిషేనా..?.. భార్య సాయంలో కన్న కూతుర్ని గర్భవతిని కామాంధుడు..

Father arrested for molested minor daughter in gadwal: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో తరచుగా దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే అసలు మానవత్వం ఉందా అని అనుమానం కల్గుతుంది. ఈ క్రమంలో కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్న వాళ్లే పశువుల్లా మారుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల కన్న వారు,తోడ బుట్టిన వారు సైతం ఆడపిల్లలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అసలు సమాజంలో మానవత్వం ఉందా అన్న అనుమానాలు కల్గుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం గద్వాల జిల్లాలోని సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన చోటు చేసుకుంది.
గద్వాల జిల్లాలోని స్థానికంగా ఉండే ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు. అయితే.. మొదటి భార్యకు పెళ్లయిన చాలా ఏళ్లవరకు సంతానం లేదు. దీంతో ఆమె తన చెల్లెలికి ఇచ్చి తన భర్తకు పెళ్లి చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు కొంత కాలం తర్వాత నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు. అప్పుడు మొదటి భార్యకు వైద్యం పనిచేయడంతో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. అందరు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు.
సదరు వ్యక్తి రెండో భార్య మైర్ కూతురుపై కన్నేశాడు. ఆమెను రెండో భార్య ఇంట్లో లేనప్పుడు బెదిరిస్తు తరచుగా అఘాయిత్యంకు పాల్పడేవాడు. తల్లికి చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించేవాడు . దీంతో బాలిక ఏంచేయాలో తెలియ బాధపడేది. ఆతర్వాత ఈ విషయం కాస్త మొదటి భార్యకు తెలియడంతో ఆమె కూడా కూతురుపైన మండిపడింది.
ఈ క్రమంలో బాలిక ఇటీవల గర్భందాల్చింది. ఆమెను తీసుకుని మొదటి భార్య ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి అబార్షన్ చేయించింది. ఆ తర్వాత బాలిక తన నరకంను ఇంటి పక్కల వారికి చెప్పింది. అది కాస్త బైటకు పొక్కడంతో రెండో భార్యకు కూడా తెలిసింది. దీంతో ఆమె తన భర్త, సవితి సోదరిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
Read more: Cm Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ బంపర్ బొనాంజా.. సంక్రాంతికి టోల్ లేకుండానే వాహన దారులు సొంత ఊర్లకు ప్రయాణం..?..
దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మొదటి భార్యను, బాలిక తండ్రిని అరెస్ట్ చేశారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా పెనువివాదంగా మారింది. వీడసలు మనిషేనా అంటూ అక్కడి వారు మండిపడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి