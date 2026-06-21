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Road Accident: ఫాదర్స్‌ డే రోజు విషాదం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో తండ్రీ కొడుకులు దుర్మరణం

Fathers Day Turns Tragedy Father And Son Died In Car Accident: ఫాదర్స్‌ డే రోజు తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న తండ్రీ కొడుకులు దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఓ మహిళ కూడా మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:48 PM IST
Road Accident: ఫాదర్స్‌ డే రోజు విషాదం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో తండ్రీ కొడుకులు దుర్మరణం
Image Credit: Fathers Day Turns Tragedy At Khammam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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