/విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. రూ. 250కోట్లు విడుదల..!!

Fee Reimbursement Telangana: తెలంగాణలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రేవంత్ ప్రభుత్వం ఒక శుభవార్తను అందించింది. రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు, ట్యూషన్ ఫీజులు అందించడానికి ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ తదుపరి తరగతులు చదువుతున్న వారు తమ చదువు కొనసాగుతున్న సంవత్సరంలోనే ఫీజులు చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. . చరిత్రలోనే తొలిసారిగా అమలు చేస్తున్న ఈ సంస్కరణ విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
జూలై 31వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఈ నెల 15వ తేదీలోగా నిధులు అందుతాయని తెలిపింది. . మొదటి విడతను లక్షకు పైగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాలకు నేరుగా బదిలీ చేస్తారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 250 కోట్లు (సుమారు $250 మిలియన్లు) ముందుగానే విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వం ట్యూషన్ ఫీజులను నేరుగా విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. కళాశాలలు నిధులు జమ చేసిన వారం రోజుల్లోగా వాటిని పంపిణీ చేయాలి. లేని పక్షంలో, రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద నిధులను తిరిగి వెనక్కి తీసుకుంటారు.
ఈ ప్రక్రియను ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ సమన్వయం చేస్తూ పర్యవేక్షిస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ నిధులను సమీకరిస్తున్నాయి. రెన్యూవల్ విద్యార్థులు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కొత్తగా చేరే విద్యార్థుల కోసం దరఖాస్తులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయి. ప్రవేశ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అర్హులైన విద్యార్థులు అప్పటిలోగా తమ పత్రాలన్నింటినీ సిద్ధం చేసుకోవాలి. రెండవ దశలో ఆగస్టు నుండి నవంబర్ వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
డిసెంబర్ నాటికి మరో రూ. 750 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా. డిసెంబర్ 30 లోగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం . మూడవ, నాల్గవ దశలలో కూడా దరఖాస్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అర్హులైన వారందరికీ నిర్దేశిత సమయంలోగా నిధులు అందిస్తారు. ఈ పథకం దివ్యాంగులు, ఈబీసీ విద్యార్థులకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఎక్కడా జాప్యం జరగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిధులు విడుదల కావడంపై విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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