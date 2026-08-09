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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. రూ. 250కోట్లు విడుదల..!!

Fee Reimbursement Telangana: విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. తొలిసారిగా చదువుతున్న ఏడాదిలోనే ఫీజులు చెల్లింపులకు సంబంధించి మొదటి విడత ఉపకర వేతనాలను ఈనెల 15వ తేదీ లోగా వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అడ్వాన్సుగా రూ. 250కోట్లు విడుదల చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 09, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:13 PM IST
విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. రూ. 250కోట్లు విడుదల..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. రూ. 250కోట్లు విడుదల..!!
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