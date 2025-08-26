English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వినాయక చవితి గిఫ్ట్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు?

Good News To Govt Employees Finance Ministry Likely To Release Pending Bills Of Rs 700 Crore:  వరుస పండుగల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. కొన్ని నెలలుగా బకాయిపడిన బిల్లులను చెల్లించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా రూ.700 కోట్లు చెల్లించనున్నట్లు తెలిసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:41 PM IST

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వినాయక చవితి గిఫ్ట్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు?

Good News To Govt Employees: అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ హామీలు ఇచ్చింది. అయితే అధికారంలోకి వచ్చి 20 నెలలు గడిచినా ఇప్పటివరకు ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదు. కరువు భత్యంతో వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు పెండింగ్‌ బిల్లులు చెల్లించడం లేదు. పెద్ద కొండలాగా బిల్లులు బకాయిపడడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తాజాగా ఆ బిల్లులు విషయమై ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. త్వరలో చెల్లించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

పెండింగ్‌ బిల్లుల చెల్లింపులపై తెలంగాణ సర్కార్‌ దృష్టి సారించింది. గతంలో హామీ ఇచ్చిన మేరకు జూలైలో ఈ బిల్లుల కోసం రూ.720 కోట్లు చెల్లించినట్లు ఆర్థికశాఖ నివేదించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక శాఖ నివేదిక పంపించింది. ఈ పద్దు కింద నెలకు రూ.700 కోట్ల చొప్పున చెల్లిస్తామని గతంలో ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. వాటిలో ప్రధానంగా ఉద్యోగుల వైద్య ఖర్చుల (మెడికల్‌) బిల్లులను 2025 జూన్‌ నెలాఖరు వరకు ఉన్న పెండింగ్‌ చెల్లింపులు పూర్తిచేసినట్లు ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది.

ఇక జీపీఎఫ్‌ దరఖాస్తుల్లో 2023 ఆగస్టు వరకు పెండింగులో ఉన్నవాటికి ఉద్యోగులకు చెల్లింపులు చేసినట్లు ఆర్థిక శాఖ ప్రభుత్వానికి పంపిన నివేదికలో పేర్కొంది. ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్న అనేక రకాల బిల్లులకు సంబంధించి రూ.10 వేల కోట్ల వరకు బకాయిలు ఉన్నట్లు.. అవి కూడా రావాల్సి ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటపై నిలబడడం లేదని.. నెలకు రూ.700 కోట్ల వరకూ చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పినా ఆ స్థాయిలో కేటాయింపులు చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉద్యోగ సంఘాల అసంతృప్తి
రూ.700 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పి జూన్‌లో రూ.183 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చిందని ఉద్యోగ సంఘాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. బిల్లులతోపాటు మిగతా డిమాండ్లు కూడా నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉండగా.. వేతన సవరణ సంఘం, వేతనాల పెంపు తదితర వాటిని ప్రభుత్వం వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కాగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో ఇప్పటికే ఉద్యోగ సంఘాలు పోరాటానికి సిద్ధమైన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Employees Pending BillsFinance Ministrygovt employeesHyderabadGovt of Telangana

