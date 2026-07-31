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Rega Kantha Rao: యువతిపై లైంగిక వేధింపులు..? మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు

FIR Filed In Panjagutta Police Station Against Rega Kantha Rao: పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై ఓ యువతి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు పంజాగుట్ట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తన ఫిర్యాదులో కాంతారావుపై యువతి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:17 PM IST
Rega Kantha Rao: యువతిపై లైంగిక వేధింపులు..? మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు
Image Credit: Rega Kantha Rao Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Rega Kantha Rao: యువతిపై లైంగిక వేధింపులు..? మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు
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