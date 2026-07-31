/Rega Kantha Rao: యువతిపై లైంగిక వేధింపులు..? మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు

Rega Kantha Rao Case: బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరో షాక్ తగిలింది. ఇప్పటికే పార్టీ అగ్ర నాయకత్వంపై కేసులు నమోదవుతుండడం.. విచారణ సంస్థల నుంచి విచారణ ఎదుర్కొంటుండగా తాజాగా మాజీ ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదైంది. యువతిపై లైగింక వేధింపులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు రావడంతో అతడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్ట పోలీసులు కాంతారావుపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ పినపాక మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై పంజాగుట్ట పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదవడం సంచలనంగా మారింది. కాంతారావు తనను లైంగికంగా వేధించారని ఓ యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిందని సమాచారం. ఆమె ఫిర్యాదు స్వీకరించిన అనంతరం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. తనను వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మంచి మోసం చేశారని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. యూట్యూబ్ చానెల్ పేరుతో తన ఫ్లాట్కు పిలిపించి వేధించారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
పెళ్లి విషయమై ప్రశ్నిస్తే కాంతారావు తన ప్రైవేటు ఫొటోలతో బ్లాక్ మొయిల్ చేస్తున్నారని యువతి తీవ్ర ఆరోపణలు ఫిర్యాదులో చేశారు. అంతేకాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ పేరుతో తన వద్ద రూ.4 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేశారని పోలీసులకు వివరించారు. అయితే బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఈనెల 26వ తేదీన పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగా.. తాజాగా బయటకు వచ్చింది. అయితే ఈ కేసు విషయమై కాంతారావు కానీ ఆయన వర్గం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. యువతి చేసిన ఆరోపణలు నిజమా కాదా? అనేది కాంతారావు విచారణకు వస్తే.. లేదంటే బయటకు వచ్చి విషయాలు చెబితే తెలిసేది.
న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన రేగా కాంతారావు
తనపై కేసు నమోదు కావడంతో అరెస్ట్ కాకుండా న్యాయస్థానాన్ని రేగా కాంతారావు ఆశ్రయించారు. పంజాగుట్టలో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను క్వాష్ చేయాలని పిటిషన్ వేశారు. లైంగిక ఆరోపణలతో నమోదైన కేసులో అరెస్టు చేయకుండా రక్షణ కల్పించాలని రేగా కాంతారావు కోరారు. ఈ పిటిషన్ న్యాయస్థానం విచారించి ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇస్తుందో వేచి చూడాలి.
విచారణకు కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మరోసారి ఏసీబీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఫార్ములా ఈ కారు రేసులో మాజీ ఐటీ శాఖ మంత్రిగా కేటీఆర్ను ఏసీబీ విచారణ చేస్తోంది. గురువారం విచారణకు హాజరవగా ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టు ఆగస్టు 25వ తేదీకి విచారణను వాయిదా వేసింది. విచారణ సందర్భంగా కేటీఆర్ వెంట మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మహమూద్ అలీ, ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, ఇతర బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు.