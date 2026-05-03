English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
  • Fire Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. వందెకరాల్లో కాలి బూడిదైన మొక్కజొన్న పంట.. రైతన్న కష్టం బుగ్గిపాలు!

Fire Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. వందెకరాల్లో కాలి బూడిదైన మొక్కజొన్న పంట.. రైతన్న కష్టం బుగ్గిపాలు!

Fire Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. సుమారు 100 ఎకరాల్లో చేతికొచ్చిన మొక్కజొన్న, జొన్న పంటలు కాలి బూడిదయ్యాయి. చేతికొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే అగ్నికి ఆహుతవ్వడం చూసిన రైతన్నలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 3, 2026, 07:02 PM IST

Trending Photos

Airtel vs Jio vs Vi OTT Plans: ఓటీటీతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్… ఎయిర్టెల్ vs జియో vs వైలో బెస్ట్ ప్లాన్ ఏది?
5
Airtel OTT plans
Airtel vs Jio vs Vi OTT Plans: ఓటీటీతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్… ఎయిర్టెల్ vs జియో vs వైలో బెస్ట్ ప్లాన్ ఏది?
Horoscope May 2026: ఈ నెలలో రాజయోగాల పండుగ.. ఈ రాశుల వారికి ధన లాభం ఖాయం!
5
horoscope
Horoscope May 2026: ఈ నెలలో రాజయోగాల పండుగ.. ఈ రాశుల వారికి ధన లాభం ఖాయం!
Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!
5
New Income Tax Rules 2026
Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!
Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
5
Emergency alert system India
Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
Fire Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. వందెకరాల్లో కాలి బూడిదైన మొక్కజొన్న పంట.. రైతన్న కష్టం బుగ్గిపాలు!

Fire Accident In Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల సుమారు 100 ఎకరాల్లో చేతికొచ్చిన మొక్కజొన్న, జొన్న పంటలు కాలి బూడిదయ్యాయి. చేతికొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే కాలిపోవడం చూసిన అన్నదాతలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఈ సంఘటన బోథ్ మండలం కన్గుట్ట గ్రామంలో జరిగింది. పట్టపగలు ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలకు.. చేతికొచ్చిన మొక్కజొన్న పంట అగ్నికి ఆహుతైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

తొలుత ఒక చేనులో మొదలైన మంటలు చూస్తుండగానే క్షణాల వ్యవధిలోనే పక్కనే ఉన్న ఇతర పొలాలకు శరవేగంగా వ్యాపించాయి. అసలు ఏం జరిగిందో తేరుకునేలోపే.. కాపుకొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే కాలి బూడిదయ్యింది. ఈ ఘోర అగ్నిప్రమాదం వల్ల సుమారు వంద ఎకరాల్లో సాగు చేసిన మొక్కజొన్న పంట బుగ్గిపాలైంది. మంటల ధాటికి అక్కడి ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగతో నిండిపోయింది.

ప్రమాదం జరిగి గంటలు గడుస్తున్నా మంటలు ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు. కన్గుట్ట అనే గ్రామంలో ప్రారంభమైన మంటలు పొరుగునే ఉన్న బోథ్, సాకెరా గ్రామ శివార్లకు వేగంగా వ్యాపించాయి. ఎండా కాలం పైగా వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలను ఆర్పడం అగ్నిమాపక సిబ్బందికి, స్థానికులకు కష్టతరంగా మారింది. వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి, రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పండించిన పంట కళ్ల ముందే బుగ్గిపాలవుతుండటంతో.. రైతన్నల బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది.  

కంటికి రెప్పలా కాచుకున్న పంటలు ఇలా కాలి బూడిదవ్వడంతో అన్నధాతలను ఓదార్చడం ఎవరి తరం కావడం లేదు. ఎండనక, వాననక రాత్రింబవళ్లు అల్లారుముద్దుగా కాపాడుకున్న పంట.. ఇలా చేతికొచ్చే సమయానికి అగ్గిపాలైందని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

Also Read: Rajasthan Royals Sold: నక్క తోక తొక్కిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓనర్..రూ.15,660 కోట్లకు ఐపీఎల్ జట్టు అమ్మకం!

Also Read: AP Woman Trapped in Muscat: మస్కట్‌లో చిక్కుకొని ఏపీ మహిళ నరకయాతన.. సెల్ఫీ వీడియోతో కాపాడాలంటూ పవన్ కల్యాణ్‌ను వేడుకలు  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Fire accidentFire Accident In Adilabad DistrictCorn Crop Burn Around 100 AcresFire Accident In AdilabadAdilabad

Trending News