Fire Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. వందెకరాల్లో కాలి బూడిదైన మొక్కజొన్న పంట.. రైతన్న కష్టం బుగ్గిపాలు!

Fire Accident In Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల సుమారు 100 ఎకరాల్లో చేతికొచ్చిన మొక్కజొన్న, జొన్న పంటలు కాలి బూడిదయ్యాయి. చేతికొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే కాలిపోవడం చూసిన అన్నదాతలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఈ సంఘటన బోథ్ మండలం కన్గుట్ట గ్రామంలో జరిగింది. పట్టపగలు ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలకు.. చేతికొచ్చిన మొక్కజొన్న పంట అగ్నికి ఆహుతైంది.
తొలుత ఒక చేనులో మొదలైన మంటలు చూస్తుండగానే క్షణాల వ్యవధిలోనే పక్కనే ఉన్న ఇతర పొలాలకు శరవేగంగా వ్యాపించాయి. అసలు ఏం జరిగిందో తేరుకునేలోపే.. కాపుకొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే కాలి బూడిదయ్యింది. ఈ ఘోర అగ్నిప్రమాదం వల్ల సుమారు వంద ఎకరాల్లో సాగు చేసిన మొక్కజొన్న పంట బుగ్గిపాలైంది. మంటల ధాటికి అక్కడి ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగతో నిండిపోయింది.
ప్రమాదం జరిగి గంటలు గడుస్తున్నా మంటలు ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు. కన్గుట్ట అనే గ్రామంలో ప్రారంభమైన మంటలు పొరుగునే ఉన్న బోథ్, సాకెరా గ్రామ శివార్లకు వేగంగా వ్యాపించాయి. ఎండా కాలం పైగా వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలను ఆర్పడం అగ్నిమాపక సిబ్బందికి, స్థానికులకు కష్టతరంగా మారింది. వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి, రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పండించిన పంట కళ్ల ముందే బుగ్గిపాలవుతుండటంతో.. రైతన్నల బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది.
కంటికి రెప్పలా కాచుకున్న పంటలు ఇలా కాలి బూడిదవ్వడంతో అన్నధాతలను ఓదార్చడం ఎవరి తరం కావడం లేదు. ఎండనక, వాననక రాత్రింబవళ్లు అల్లారుముద్దుగా కాపాడుకున్న పంట.. ఇలా చేతికొచ్చే సమయానికి అగ్గిపాలైందని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
