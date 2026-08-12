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Inmates SSC Pass: జైళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి.. తెలంగాణలో 78 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి పాస్‌

Telangana Prisoners Creates New History 78 Inmates SSC Passout: వివిధ నేరాలతో జైలుపాలయిన ఖైదీలు అద్భుతం చేశారు. చరిత్రలో తొలిసారిగా అత్యధిక మంది ఖైదీలు పదో తరగతి చదువు పూర్తి చేశారు. జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీలు పదో తరగతి పరీక్షలు రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ ప్రకటించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 12, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:32 PM IST
Inmates SSC Pass: జైళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి.. తెలంగాణలో 78 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి పాస్‌
Image Credit: 78 Inmates SSC Pass Out

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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