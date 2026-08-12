/Inmates SSC Pass: జైళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి.. తెలంగాణలో 78 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి పాస్‌

Telangana Prisoners SSC Pass: తెలంగాణ జైళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి ఖైదీలు అత్యధికంగా పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఖైదీల విద్య, పునరావాసం , సమాజంలో తిరిగి గౌరవప్రదంగా జీవించేలా చేయడంలో భాగంగా తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఖైదీల్లో పరివర్తన తీసుకురావడమే కాకుండా శిక్ష పూర్తయిన తర్వాత వారు తిరిగి మంచి జీవితం పొందేందుకు జైళ్ల శాఖ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే ఖైదీల చదువు బాధ్యతలు భుజానకెత్తుకుంది. దీంతో ఖైదీలు పదో తరగతి పూర్తి చేశారు.
జైళ్ల శాఖ కీలక అడుగు
ఖైదీల కోసం చేపడుతున్న నిరంతర కార్యక్రమాల్లో జైళ్ల శాఖ మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఖైదీలు తమ విద్యను కొనసాగించి పదో తరగతి పూర్తి చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ (ఎన్ఐఓఎస్) తో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుని చర్లపల్లి సెంట్రల్ జైలు, నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జైలు, మహిళల ప్రత్యేక జైలులో ఉన్న ఖైదీలతో పరీక్షలు రాయించారు. మొత్తం 108 మంది ఖైదీలు 10వ తరగతికి దరఖాస్తు చేసుకోగా.. ఖైదీల చదువుకు అవసరమైన సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను కేటాయించడంతో పాటు, అవసరమైన చోట అదనంగా ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులను కూడా నియమించారు. వీరి వేతనాలను తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ భరించింది.
సంబంధిత జైళ్లలోని అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల చదువును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ఖైదీలకు మార్గనిర్దేశం చేశారు. సంవత్సరం పాటు క్రమబద్ధమైన విద్యా ప్రణాళికలో భాగంగా రెగ్యులర్ తరగతులు, మాక్ టెస్టులు, ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్షలు నిర్వహించి ఖైదీలను పరీక్షలకు సిద్ధం చేశారు. పరీక్షలు రాసిన అనంతరం ఫలితాలు వెలువడగా 108 మంది ఖైదీల్లో 78 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి పాలసయ్యారు.
108 మందిలో 78 మంది పాస్
చర్లపల్లి సెంట్రల్ జైలులో 56 మంది ఖైదీలు అత్యధికంగా పాసవగా.. నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జైలులో 15 మంది ఖైదీలు, మహిళల ప్రత్యేక జైలులో ఏడుగురు ఖైదీలు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ విషయాన్ని జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ సౌమ్య మిశ్రా ప్రకటించి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విజయవంతంగా పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఖైదీలకు ధ్రువపత్రాలను అందజేసి వారిని అభినందించారు. ఈ ఫలితాలను ఖైదీలు విద్యా ప్రయాణం, స్వీయాభివృద్ధి, పునరావాసంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా తెలిపారు. ఖైదీలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా భవిష్యత్తులో ఉపాధి, జీవనోపాధికి ఉపయోగపడేలా పాఠ్యాంశాలను ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ఎల్ఎల్బీ చదువుతా
ఖైదీలు తమ జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు తీసుకురావాలనే దృఢ సంకల్పానికి ఈ విజయం నిదర్శనమని జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ సౌమ్య మిశ్రా పేర్కొన్నారు. ఇదే పట్టుదలతో భవిష్యత్తులో కూడా విద్యను కొనసాగించి తమ కుటుంబాలకు గౌరవం, మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన పలువురు ఖైదీలు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఒక ఖైదీ తాను ఎల్ఎల్బీ చదివి న్యాయవాదిగా పేద ఖైదీలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందిస్తానని ప్రకటించారు.
డిగ్రీ వరకు చదువుకునే అవకాశం
పదో తరగతి పాసయిన ఖైదీలు ఓపెన్ విధానంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను కూడా కొనసాగిస్తామని జైళ్ల శాఖ ప్రకటించింది. ఇంటర్ పూర్తి చేసిన ఖైదీలకు చర్లపల్లి సెంట్రల్ జైలులో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ స్టడీ సెంటర్ ద్వారా డిగ్రీ చదివే అవకాశం కూడా జైళ్ల శాఖ కల్పిస్తోంది.