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పరారీలో ఈశ్వర్‌సాయి? పెళ్లి చేసుకుంటానని ఏఐ వీడియోలతో మోసం.. డ్యాన్సర్ మాధురి ఫిర్యాదు!  

డాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో మాధురి రాథోడ్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన హోటల్‌ ఘటనతో కనిపించకుండా పోయారు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, శారీరకంగా వాడుకొని మోసం చేశాడని తోటి కళాకారిణి మాధురి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:16 PM IST
పరారీలో ఈశ్వర్‌సాయి? పెళ్లి చేసుకుంటానని ఏఐ వీడియోలతో మోసం.. డ్యాన్సర్ మాధురి ఫిర్యాదు!  
Image Credit: Eshwar Sai Missing

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పరారీలో ఈశ్వర్‌సాయి? పెళ్లి చేసుకుంటానని ఏఐ వీడియోలతో మోసం.. డ్యాన్సర్ మాధురి ఫిర్యాదు!  
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