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Folk Dancer Eshwar sai: మాధురీ రాథోడ్‌ రచ్చలో బిగ్ ట్విస్ట్.... హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి.. ఎందుకంటే..?..

Eshwar sai and madhuri rathod row: పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తనను శారీరకంగా వాడుకొని మోసం చేశాడని మాధురి రాథోడ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో నార్సింగి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై తాజాగా.. కీలక పరిమాణం చోటు చేసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:24 PM IST
Folk Dancer Eshwar sai: మాధురీ రాథోడ్‌ రచ్చలో బిగ్ ట్విస్ట్.... హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి.. ఎందుకంటే..?..
Image Credit: madhurirathod(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Folk Dancer Eshwar sai: మాధురీ రాథోడ్‌తో రచ్చలో బిగ్ ట్విస్ట్.... హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి.. ఎందుకంటే..?..
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