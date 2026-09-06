/Madhuri Rathod: ఫోక్ డ్యాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Folk Dancer Madhuri rathod suicide attempt at her residenct: ఇటీవల తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు ఫోక్ డ్యాన్సర్ ల మధ్య వివాహేతర సంబంధం వివాదం పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఈశ్వర్ సాయి, మాధురీ రాథోడ్ లు వేముల వాడలో ఒక గదిలో ఈశ్వర్ సాయి భార్యకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. తొలుత తమ మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్ లేదని చెప్పిన ఈశ్వర్ సాయి ఆ తర్వాత మరల ఆమెతో ఒత్తిడిలో అలా చేశానని చెప్పాడు. మరల వీరిద్దరి మధ్య డబ్బుల లావాదేవీల వివాదం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇక మాధురీ రాథోడ్ మాత్రం తనను పెళ్లి పేరుతో మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేశాడని, డైవర్స్ తీసుకుంటానని చెప్పి శారీరకంగా లొంగదీసుకున్నాడని చెప్పింది.
చాలా సార్లు పలు లొకెషన్ లో ఇద్దరం ఫిజికల్ గా కలిశామని నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మరొవైరు.. ఈశ్వర్ సాయికి ఫోన్ చేసి మాధురీ రాథోడ్ మాట్లాడినట్లు ఒక ఫోన్ కాల్ వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిలో తనను పెళ్లి చేసుకొవద్దని ఇద్దరం కలిసి లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని, డబ్బులు సంపాదిద్దామన్న మాట్లాడిన కాల్ రికార్డింగ్ ఉంది. దీంతో వీరి రచ్చలో అనేక ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తాజాగా..మాధురీ రాథోడ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తనకు న్యాయం దక్కలేదని తీవ్ర మనస్తాపంకు గురైంది. అప్పటి నుంచి ఈశ్వర్ సాయి పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో మాధురీ రాథోడ్ తన ఇంట్లో ఆత్మాహత్యయత్నంకు పాల్పడింది. ఇంతలో మాధురీ రాథోడ్ ను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు డోర్ పగలగొట్టి ఫ్యాన్కు వేలాడుతున్న మాధురి రాథోడ్ను కుటుంబ సభ్యులు కాపాడారు. తనను ఈశ్వర్ సాయి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేయడంతో తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యాయత్నం చేశానని యువతి చెప్పింది.
అంతే కాకుండా... ఈశ్వర్ సాయిపై ఫిర్యాదు చేసినా ఇప్పటివరకు అరెస్ట్ చేయలేదంటూ మాధురి రాథోడ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈశ్వర్ సాయిని తప్పించే ప్రయత్నాలు నార్సింగి పోలీసులు చేస్తున్నారంటూ మాధురి రాథోడ్ ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఘటనలో మాధురీ రాథోడ్, ఈశ్వర్ సాయి రచ్చ మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
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