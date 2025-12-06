Fomer minister harish rao slams on cm revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు వేసుకుంటున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల ఆదిలాబాద్ లో కేసీఆర్ పై, గత ప్రభుత్వం పాలనపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.ఈ వ్యాఖ్యలకు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తాజాగా.. కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయోత్సవాలు అంటూ విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ, వికృతంగా మాట్లాడటం వల్ల చేయని పనులు చేసినట్లు అయిపొవంటూ హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. ప్రజలకు అమలుకు సాధ్యంకానీ 420 హమీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
అదే విధంగా.. కనకపు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టినంత మాత్రాన శునకం తన బుద్ధి మార్చుకోడు, మార్చుకొలేడంటూ సీఎం రేవంత్ పై ఖతర్నాక్ పంచ్ లు వేశారు. రెండేళ్లుగా కేసీఆర్ గారి మీద, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద పడి ఏడ్వడం తప్ప రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు చేసిందేమి లేదంటూ ఏకీపారేశారు. తెలంగాన ప్రజలకు అబద్దాలు ప్రచారం చేసినంత మాత్రాన, వాస్తవాలు మరుగున పడిపోవన్నారు. గత పాలనలో కేసీఆర్ గారు అందించిన సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా మరిచిపోరన్నారు.
బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదని పచ్చి అబద్దం చెబుతున్న రేవంత్ రెడ్డి.. 6,47,479 రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేసింది అబద్దమా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. గతంలో కార్డు మీద నాలుగు కేజీల బియ్యం మాత్రమే ఇస్తే, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాన్ని ఆరు కేజీలకు పెంచి, కుటుంబంలో ఎంత మంది ఉంటే అంత మందికి ఇచ్చింది అబద్దమా?.. అంటూ రేవంత్ పై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.
నల్లగొండ ప్రజల మీద కక్ష కట్టి.. ఎస్ ఎల్ బీ సీ ప్రాజెక్టును నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాజెక్టుగా డిజైన్ చేసింది ఎవరు? ప్రాజెక్టును పడావు పెట్టింది ఎవరు?.. అంటూ పలు విషయాలపై మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రూ. 3892 కోట్లు ఖర్చు చేసి, 11.48 కిలోమీటర్ల సొరంగం పనులు పూర్తి చేసిందని హరీష్ రావు గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. అనాలోచిత నిర్ణయాలు, నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఈరోజు ఎస్ ఎల్ బీ సీని త్రిశంకు స్వర్గంలో పడిందన్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా, ఎలాంటి స్టడీ నిర్వహించకుండా 8 మంది అమాయకుల ప్రాణాలను కాంగ్రెస్ బలి తీసుకుందాన్నారు. రెండేళ్లలో కొత్తగా ఒక్క ఎకరాకు నీళ్ళు ఇవ్వని నువ్వు ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడితే ప్రజలకు ఇరిటేషన్ కలుగుతుందంటూ పంచ్ లు వేశారు.
అక్రమంగా కృష్ణా నీళ్లను ఏపీ తరలించుకుపోతుంటే, అక్రమ ప్రాజెక్టులకు డీపీఆర్ లు తయారు చేస్తుంటే అడ్డుకోలేని రేవంత్ రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్ మీద పడి ఏడుస్తున్నాడంటూ మండిపడ్డారు. కనీసం ఎస్ ఎల్ బీ సీ సొరంగంలో చిక్కుకున్న శవాలను కూడా ఇప్పటికీ బయటకు తీయలేని దద్దమ్మ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ దంటూ రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
రోమ్ తగలబడుతుంటే, ఫిడేల్ వాయించినట్లు.. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే..నువ్వు మాత్రం పాలన గాలికి వదిలి ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్నవంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఆటలాడటంపై ఉన్న శ్రద్ద .. ప్రజా సమస్యల మీద, పరిపాలన మీద లేక పోవడం సిగ్గుచేటని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. భ్రమల నుంచి బయటికి రావాలని, నీ మోసాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలు గుర్తించారంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
అదే విధంగా చేతగాని కాంగ్రెస్ పాలనను అన్ని వర్గాల ప్రజలు అసహ్యించుకుంటున్నారని హరీష్ రావు ఆరోపణలు గుప్పించారు. అందిన కాడికి దోచుకోవడం, అందరు కలిసి పంచుకోవడం ఇదే కదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుందన్నారు. మూటలు, వాటాలు, కమీషన్లు ఇదే కదా మీకున్న విజన్ అని, నలుదిక్కులా గద్దల్లా మారి భూములను ఖతం పట్టిస్తున్నరంటూ మండిపడ్డారు.
కూట్లో రాయి తీయని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడితే ప్రపంచ స్థాయి అంటుండటం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణ రైసింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ అంటూ.. ఎవరిని మభ్య పెడుతున్నవంటూ రేవంత్ ను పై సెటైర్ లు వేశారు. దీనిలో.. ఎన్ని కోట్ల స్కాంకు ప్లాన్ వేసినావని, ఎవరి వాటా ఎంత? .. అంటూ మండిపడ్డారు.
Read more: Siddipet: సర్పంచ్ పదవికి ఇద్దరు భార్యల నామినేషన్.. బరిలో చివరకు ఇద్దరే.. భర్త ఏంచేశాడంటే..?
గాల్లో మేడలు కట్టడం, అబద్దాలు చెప్పి రంగుల ప్రపంచం చూపడం సీఎం రేవంత్ కు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటూ తీవ్రంగా విమర్శలు చేశారు. చిల్లర మాటలు, వెకిలి చేష్టలతో రాష్ట్రం అభివృద్ది చెందదు, ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించదని, విస్తరి ఆకులారేవంత్ రెడ్డి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook