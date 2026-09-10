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ప్లేట్లలో కుళ్లిన మాంసం.. కిచెన్లలో పురుగులు.. TG-SAFE రైడ్స్‌తో బయటపడ్డ ఘోరాలు..!!

TG SAFE Raids:  20 ప్రముఖ ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు, పీజీ హాస్టళ్లలో చేపట్టిన ఈ ఆకస్మిక చెకింగ్స్ లో కుళ్లిపోయిన చికెన్ మటన్, ఫంగస్ పట్టిన కూరగాయలను గుర్తించారు అధికారులు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యాపారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీసీ సేఫ్ బ్రుందాలు.. సదరు సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:41 AM IST
ప్లేట్లలో కుళ్లిన మాంసం.. కిచెన్లలో పురుగులు.. TG-SAFE రైడ్స్‌తో బయటపడ్డ ఘోరాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్లేట్లలో కుళ్లిన మాంసం.. కిచెన్లలో పురుగులు.. TG-SAFE రైడ్స్‌తో బయటపడ్డ ఘోరాలు..!!
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