TG SAFE Raids: హైదరాబాద్ లోని కూకట్ పల్లి ప్రాంతం. నిత్యం రద్దీగా వ్యాపార ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. విద్యార్థులు, ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో కలుషిత, నిల్వ ఉంచిన ఆహార పదార్థాలను విక్రయిస్తున్న హోటళ్లు, బేకరీలు, స్వీట్ షాప్స్ , పీజీ హాస్టళ్లపై తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ TG-SAFE అధికారులు రైడ్ చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ టీమ్స్, స్థానిక పోలీసులతో కలిసి నిర్వహించిన ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్ లో దిగ్బ్రాంతికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మొత్తం 20 ప్రముఖ ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు, పీజీ హాస్టళ్లలో చేపట్టిన ఈ ఆకస్మిక చెకింగ్స్ లో కుళ్లిపోయిన చికెన్ మటన్, ఫంగస్ పట్టిన కూరగాయలను గుర్తించారు అధికారులు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యాపారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీసీ సేఫ్ బ్రుందాలు.. సదరు సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది.
ఆహార నమూనాల సేకరణ:
తనిఖీ సమయంలో కుళ్లిపోయిన మాంసం, కూరగాయలను గుర్తించిన వెంటనే అధికారులు వాటిని తొలగించారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో కిచెన్ లో బొద్దింకలు, ఈగలు, ఎలుకలు కనిపించాయి. మురికి, రికార్డుల నిర్వహణలో లోపాలు, అపరిశుభ్రమైన రిఫ్రిజిరేటర్లు, శాకాహార, మాంసాహార పదార్థాలను ఒకే దగ్గర పెట్టడం గుర్తించారు. పాడైపోయిన ఆహార నమూనాలను సేకరించి నాణ్యతా పరీక్షల కోసం ల్యాబ్కు పంపారు.
లైసెన్స్ లేని హాస్టల్ మూసివేత:
ఆహార భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు, లైసెన్స్ లేకుండా నడుస్తున్న జీవీకే న్యూ లగ్జరీ పీజీ మెన్స్ హాస్టల్ను గుర్తించి మూసివేశారు.
ఆరు కంపెనీలకు నోటీసులు:
శ్రీ మహాలక్ష్మి సెంటర్, కేస్ బేకర్స్, లక్ష్మీ వెంకమాంబ హాస్టల్లోని శ్రీహర్ష డీలక్స్ మెస్, పద్మావతి డీలక్స్ మెస్, మెహఫిల్ రెస్టారెంట్, గుమ్మడి ఫుడ్స్ కంపెనీలకు నోటీసులు జారీ చేశారు. మరో తనిఖీ తర్వాత కూడా నిబంధనలు పాటించకపోతే, తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
నాలుగు కంపెనీలకు షో-కాజ్ నోటీసులు:
ప్యారడైజ్ ఫుడ్ కోర్ట్, చైతన్య ఫుడ్ కోర్ట్, భూలక్ష్మి మెస్, గోదావరి స్వీట్స్కు షో-కాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఆహార భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు జరిమానాలు విధించేందుకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
ఐదు కంపెనీల సస్పెన్షన్:
ప్రజా ఆరోగ్యం దృష్ట్యా, ఐదు కంపెనీల FSSAI లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు, వాటి వ్యాపార కార్యకలాపాలను తక్షణమే నిలిపివేశారు. లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసిన ప్రదేశాలలో మణికంఠ లైవ్ స్పేస్ లగ్జరీ ఉమెన్స్ హాస్టల్, బాలాజీ లగ్జరీ మెన్స్ పీజీ హాస్టల్, హోటల్ సితారా గ్రాండ్, బేక్ మాక్స్ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బ్రౌన్ బేర్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్) మండి కింగ్ అరేబియన్ రెస్టారెంట్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రదేశాలలో బొద్దింకలు, బూజు పట్టిన ముడి పదార్థాలు, మురికి కోల్డ్ స్టోరేజ్.. పనిచేయని రిఫ్రిజిరేటర్లతో సహా పలు సమస్యలను అధికారులు గుర్తించారు.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: The TG SAFE (Telangana Standards Authority for Food and Essential Drugs) conducted a special enforcement drive in Kukatpally, inspecting 20 food establishments and lifting 20 samples over suspected adulteration.
One hostel operating without an… pic.twitter.com/5jUlTKjlQw
— ANI (@ANI) September 10, 2026
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