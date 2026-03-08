English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్‌ల జోరు

T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్‌ల జోరు

For Team India Win Devotees Special Prayers In Temples A Head T20 World Cup 2026: మరోసారి భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్‌ అందుకోవాలని కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆలయాల్లో పూజలు, ప్రార్థన మందిరాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వరల్డ్‌ కప్‌ ఫీవర్‌ అలుముకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 8, 2026, 04:00 PM IST

Trending Photos

Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
6
HDFC Bank MCLR rates cut
Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
India vs England Highlights: ఇంగ్లాండ్‌ను దెబ్బ తీసిన ఐదుగురు ప్లేయర్లు.. మ్యాచ్‌ మలుపు తిరిగిన క్షణం ఇదే..!
5
Ind vs Eng
India vs England Highlights: ఇంగ్లాండ్‌ను దెబ్బ తీసిన ఐదుగురు ప్లేయర్లు.. మ్యాచ్‌ మలుపు తిరిగిన క్షణం ఇదే..!
Srikakulam: మహిళలకు సువర్ణావకాశం.. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాలు, రూ.34,000 జీతం!
6
AP WDCW Jobs 2026
Srikakulam: మహిళలకు సువర్ణావకాశం.. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాలు, రూ.34,000 జీతం!
Bigg Boss Contestant Suicide: ఆత్మహత్యను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్.. వైరల్ అయిన వీడియో!
6
Anurag Dobhal news
Bigg Boss Contestant Suicide: ఆత్మహత్యను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్.. వైరల్ అయిన వీడియో!
T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్‌ల జోరు

Ind vs New Zealand: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత జట్టు ఫైనల్‌కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. అజేయంగా నాకౌట్‌ దశను దాటి.. తర్వాత ఉత్కంఠగా జరిగిన సూపర్‌ 8 దశలో అద్భుతంగా రాణించిన టీమిండియా అనంతరం ఇంగ్లాండ్‌ను సెమీ ఫైనల్‌లో చిత్తు చేసి ఫైనల్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో భారత జట్టు సమరానికి సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌పై ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోసారి భారత జట్టు క్రికెట్‌ కప్పును కొట్టాలని అభిమానులు, క్రికెట్‌ప్రియులు ఆలయాలు, ప్రార్థన మందిరాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో విజయం సాధించాలని హైదరాబాద్‌లోని నాచారం సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ మేడ్చల్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గోపాల్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత జట్టు గెలవాలని ఆకాంక్షించారు. అహ్మదాబాద్‌ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఇండియా న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇండియా ఘన విజయం సాధించాలని సాయిబాబాను వేడుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు.

దేశవ్యాప్తంగా అలుముకున్న క్రికెట్‌ ఫీవర్‌తో సాయంత్రం కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒక్క ఆలయాలే కాదు చర్చిలు, మసీదుల్లో కూడా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ విజయం సాధించాలని కోరుతూ ప్రార్థనలు చేశారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా బెట్టింగ్‌లు భారీగా జరుగుతున్నాయి. కోట్లాకు కోట్ల బెట్టింగ్‌లు క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌పై నడుస్తున్నాయి. మ్యాచ్‌ ప్రభావంతో బార్లు అండ్‌ రెస్టారెంట్లు ఫుల్‌ బిజీగా మారాయి. ముందే సీట్లన్నీ రిజర్వ్‌ చేసుకోవడంతో హౌస్‌ ఫుల్‌ బోర్డులు పెట్టుకున్నారు. బార్లు బిజీబిజీగా మారిపోయాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

T20 World cupInd VS New Zealandcricketsportsteam India

Trending News