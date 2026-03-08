Ind vs New Zealand: టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఫైనల్కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. అజేయంగా నాకౌట్ దశను దాటి.. తర్వాత ఉత్కంఠగా జరిగిన సూపర్ 8 దశలో అద్భుతంగా రాణించిన టీమిండియా అనంతరం ఇంగ్లాండ్ను సెమీ ఫైనల్లో చిత్తు చేసి ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో భారత జట్టు సమరానికి సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ మ్యాచ్పై ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోసారి భారత జట్టు క్రికెట్ కప్పును కొట్టాలని అభిమానులు, క్రికెట్ప్రియులు ఆలయాలు, ప్రార్థన మందిరాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.
టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్లో విజయం సాధించాలని హైదరాబాద్లోని నాచారం సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ మేడ్చల్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గోపాల్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత జట్టు గెలవాలని ఆకాంక్షించారు. అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఇండియా న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇండియా ఘన విజయం సాధించాలని సాయిబాబాను వేడుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు.
దేశవ్యాప్తంగా అలుముకున్న క్రికెట్ ఫీవర్తో సాయంత్రం కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒక్క ఆలయాలే కాదు చర్చిలు, మసీదుల్లో కూడా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్పై భారత్ విజయం సాధించాలని కోరుతూ ప్రార్థనలు చేశారు. అయితే ఈ మ్యాచ్ సందర్భంగా బెట్టింగ్లు భారీగా జరుగుతున్నాయి. కోట్లాకు కోట్ల బెట్టింగ్లు క్రికెట్ మ్యాచ్పై నడుస్తున్నాయి. మ్యాచ్ ప్రభావంతో బార్లు అండ్ రెస్టారెంట్లు ఫుల్ బిజీగా మారాయి. ముందే సీట్లన్నీ రిజర్వ్ చేసుకోవడంతో హౌస్ ఫుల్ బోర్డులు పెట్టుకున్నారు. బార్లు బిజీబిజీగా మారిపోయాయి.
