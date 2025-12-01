Harish Rao: మీరు రాజకీయాలకు అన్ ఫిట్.!.. మల్లు భట్టి విక్రమార్కకు కౌంటర్‌ ఇచ్చిన హరీష్ రావు.. వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harish rao slams on cm revanth reddy govt: సచివాలయంలో ఆర్థిక మంత్రి ఛాంబర్ ముందు కాంట్రాక్టర్లు ధర్నాలు చేయడం చరిత్రలో ఎన్నడు చూడలేదన్నారు. అసలు మంత్రి భట్టివిక్రమార్కనోరు పారేసుకొవడంపై కూడా మండిపడ్డారు.ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరోసారి కాంగ్రెస్ సర్కారుపై మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:18 PM IST
Former Brs minister harish rao slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం తరచుగా బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే మంత్రులు మల్లు భట్టివిక్రమార్క, శ్రీధర్ బాబు ఇటీవల మీడియా సమావేశంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై మండిపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తాజాగా.. హరీష్ రావు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనను భట్టి విక్ర మార్క  జకీయాలకు అన్ ఫిట్ అన్నారని, అసలు ఆయన ఏ యాంగిల్ లో రాజకీయాలకు ఫిట్ అనుకుంటున్నారో తనకు తెలియట్లేదన్నారు. రాజకీయాల్లో నోరు పారేసుకుంటే మొదటికే మోసం వస్తుందన్నారు.

అంతేకాకుండా.. సచివాలయంలో ఆర్థిక మంత్రి ఛాంబర్ ముందు కాంట్రాక్టర్లు ధర్నాలు చేయడం చరిత్రలో ఎన్నడైనా ఉందా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. మరి అన్‌ఫిట్ నువ్వా నేనా?, మనఊరు, మన బడి బిల్లులు ఇవ్వండని ధర్నాలు.. చేయడం మీరు చూశారా అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారును ఏకీపారేశారు. నోరు పారేసుకొవడంకంటే అడిగిన ప్రశ్నలపై సమాధానం ఉంటే చెప్పాలని, లేకుంటే మొదటికే మోసం వస్తుందన్నారు.

అంతేకాకుండా.. నీ లాగా బిల్లులు చెల్లించడానికి 20–30% కమిషన్ తీసుకోలేదు అందులో నేను అన్‌ఫిట్ కావొచ్చంటూ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్కపై మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు సెటైర్ లు వేశారు. దీనిలో పాటు.. కౌలు రైతులకు భరోసా  ఇస్తామన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందన్నారు అదే విధంగా..ఖమ్మం రైతు బానోతు వీరన్న బలవన్మరణం ఉదంతంపై కూడా కాంగ్రెస్ సర్కారుపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. 

 దీనితో పాటు.. NTPC నుండి తక్కువ ధరకు విద్యుత్ తీసుకోకుండా కమిషన్ల కోసం రామగుండంలో ప్లాంట్ పెట్టి సొంతగా విద్యుత్ తయారు చేస్తామని అంటున్నారన్నారు. ఒక యూనిట్ విద్యుత్ మీద అదనంగా రూ.3 ఖర్చు పెట్టాలని కాంగ్రెస్ సర్కారు చూస్తుందన్నారు. దీని వల్ల రోజుకు 3 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందన్నారు.

Read more: KTR Shocks: కొండగట్టు అగ్నిప్రమాదంపై కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆవేదన.. రేవంత్‌ రెడ్డికి డిమాండ్‌

అదే విధంగా..  NTPC నుండి విద్యుత్ తీసుకోకుండా రామగుండ ప్లాంట్ నిర్మించి విద్యుత్ తీసుకుంటే రోజుకు తెలంగాణ ప్రజల మీద రూ.9 కోట్లు భారం పడుతుందన్నారు. అదే విధంగా.. ఏడాదికి రూ.3285 వేల కోట్లు అదనపు భారం అవుతుందన్నారు. రామగుండం ప్లాంట్ 25 ఏళ్లు అగ్రిమెంట్ జరిగితే తెలంగాణ ప్రజల మీద రూ.82 వేల కోట్ల భారం వేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చూస్తుందంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.

 

