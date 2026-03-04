Balka Suman video: ఇదేం శాడిస్టిక్ మెంటాలిటీ..?.. రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ బాల్కసుమన్.. వీడియో..

Former brs mla balka suman released from adilabad jail: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు చాలా ఆసక్తి కరంగా మారాయి. ఒకవైపు రాజ్య సభ ఎన్నికల రచ్చ నడుస్తొంది. ఆయా పార్టీలు ఎవరికి అవకాశం ఇస్తాయో అనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ఇటీవల కీలక నేతలతో ఎర్రవెల్లీలో సమావేశం అయ్యారు. మరోవైపు మూసీ వద్ద పేదల ప్రజల నిర్మాణాలను కూల్చివేతలపై అన్ని పార్టీలు కాంగ్రెస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ కు కోర్టు బెయిల్ మంజురు చేసింది. మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన వివాదంలో ఫిబ్రవరి 18 బాల్కసుమన్ అరెస్ట్ అయ్యారు.
16 రోజులు జైలులో పెట్టారు కదా.. రేవంత్ రెడ్డికి, వివేక్ వెంకటస్వామికి కళ్లు చల్ల పడ్డాయా
నాకు మొన్ననే బెయిల్ రావాల్సింది.. బలవంతంగా ప్రభుత్వ పెద్దలు ఒత్తిడి చేసి 5వ తేదీకి వాయిదా వేశారు
నిన్న హోలీ, ఇవాళ నా కొడుకు పుట్టిన రోజు.. ఈ రెండు సందర్భాల్లో నేను నా ఇంటి దగ్గర ఉండకూడదని… https://t.co/z5woFIhF7u pic.twitter.com/h0ouHu7XhH
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) March 4, 2026
ఈ క్రమంలో సుమన్ తో పాటు మరికొందర్ని రిమాండ్ కు తరలించారు. మంచిర్యాల, చెన్నూరు కోర్టుల్లో బెయిల్ రావడంతో ఆదిలాబాద్ కోర్టు నుంచి ఆయన విడుదలయ్యారు. జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక మాజీ ఎమ్యెల్యే బాల్కసుమన్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, వివేక్ వెంటక స్వామిలపై మండిపడ్డారు. తనకు బెయిల్ రాకుండా చేశారని అన్నారు. గతంలోనే తనకు బెయిల్ వచ్చిన కూడా ఒత్తిడి చేసి 5వ తేదీకి వాయిదా వేశారన్నారు.
నిన్న హోలీ, ఇవాళ నా కొడుకు పుట్టిన రోజు.. ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఇంటి వద్ద ఉండకూడదని కుట్రపూరీతంగా ఈ విధంగా చేశారని అన్నారు. మరోవైపు తనకు బెయిల్ రావడానికి తన కోసం కోర్టులో వాదించిన లాయర్లకు, తన అనుచరులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
మరోవైపు క్యాతన్ పల్లిలో ప్రజాస్వామ్యంను కాంగ్రెస్ ఖునీ చేసిందన్నారు. చైర్మన్, వైఎస్ చైర్మన్ పదవుల కోసం కాంగ్రెస్ ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు. కాంగ్రెస్ అరాచకాలు అడ్డుకున్నందుకు తనపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టారని, తొందరలోనే ప్రజలు బుద్దిచెప్తారని అన్నారు. రాబోయేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అంటూ జోస్యం చెప్పారు.
