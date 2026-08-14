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KCR Wishes: తెలంగాణ ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తొలి సీఎం కేసీఆర్‌

Former Chief Minister K Chandrashekar Rao Wishes 80th Independence Day: స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన సందర్భంగా చేసుకునే స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు యావత్‌ భారతదేశం ముస్తాబైంది. వాడవాడలా త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతుండగా.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన యోధులను స్మరించుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 12:24 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:24 AM IST
KCR Wishes: తెలంగాణ ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తొలి సీఎం కేసీఆర్‌
Image Credit: KCR 80th Independence Day Wishes

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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