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Kcr on Padayatra: నీళ్ల కోసం పాదయాత్ర చేస్తా.!. కేసీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

kcr in bsrlp meeting: బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్  ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో ఎర్రవెల్లిలో  సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో  లక్ష మంది రైతులతో కలిసి కాళేశ్వరం, పాలమూరు ప్రాజెక్టులను సందర్శిస్తానని ప్రకటించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:27 PM IST
Kcr on Padayatra: నీళ్ల కోసం పాదయాత్ర చేస్తా.!. కేసీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..
Image Credit: kcrinbrslpmeeting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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