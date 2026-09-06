/Kcr on Padayatra: నీళ్ల కోసం పాదయాత్ర చేస్తా.!. కేసీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

kcr announces padayatra to visit kaleshwaram and palamuru projects: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి నివాసంలో బీఆర్ఎస్ఎల్పీ సమావేశం నిర్వహించారు. దీనిలో మాట్లాడుతూ.. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు దిశానిర్దేషం చేశారు. సీఎం రేవంత్ వెయ్యి రోజుల పాలనపై ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా.. పాలన చాతకాక సీఎం రేవంత్ చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ సమావేశంలో నీళ్ల కోసం త్వరలో పాదయాత్ర చేస్తానని కేసీఆర్ ప్రకటించారు.
లక్ష మంది రైతులతో కలిసి కాళేశ్వరం, పాలమూరు ప్రాజెక్టులను సందర్శిస్తానని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలంతా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరవ్వాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీలు, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను నిలదీయాలని గులాబీ బాస్ బీఆర్ఎస్ నేతలకు దిశానిర్దేషం చేశారు.
కేసీఆర్ పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రైజింగ్ కాదు.. ఫాలింగ్ కొనసాగుతుందని ఫైర్ అయ్యారు.
నా చావు కోరుకుంటూ రోజు ప్రకటనలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి బూతులు మాట్లాడుతున్నాడని, ఇలాంటి బూతుల వీరుడు నన్ను అసెంబ్లీకి రావాలంటున్నాడు.. దీనిపైన ఏంచేయాలో మీరే చెప్పాలని కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై హరీష్ రావు సైతం మాట్లాడారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం కాళేశ్వరం, పాలమూరు ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ పనుల్లో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ.. ప్రత్యేక ఉద్యమ కార్యాచరణకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ లక్షలాది మంది రైతులతో కలిసి పోరుబాట పడతారని హరీష్ రావు ప్రకటించారు. ఈ పరిణామాలతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.
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