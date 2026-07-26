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KCR: పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఆరోగ్యంపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఆందోళన.. కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుకు ఫోన్‌

KCR Phone Call About Peddi Sudarshan Reddy Health: తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు.. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి గుండెపోటుకు గురవడంతో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఆందోళన చెందుతున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్‌కు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకత్వానికి కేసీఆర్‌ ఆదేశించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:00 PM IST
KCR: పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఆరోగ్యంపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఆందోళన.. కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుకు ఫోన్‌
Image Credit: KCR On Peddi Sudarshan Reddy (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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