English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటికి వెళ్లిన కేసీఆర్ సతీమణి శోభ..ఎందుకంటే..?

Kcr wife visits mlc kavitha house:  బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సతీమణి శోభ.. తన కూతురు ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఇంటికి వెళ్లడం ప్రస్తుతం  ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అంతే కాకుండా.. దీనిపై ప్రస్తుతం తెలంగాణవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, పార్టీ కార్యకర్తలలో కొత్తచర్చ ప్రారంభమైంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 07:14 PM IST
  • కవిత ఇంటికి వచ్చిన తల్లి శొభ..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ..

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటికి వెళ్లిన కేసీఆర్ సతీమణి శోభ..ఎందుకంటే..?

Former cm kcr wife Shobha visits Mlc kalvakuntla Kavitha house: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ కవిత అంశం బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. గతంలో కేసీఆర్ చుట్టు దెయ్యాలున్నాయన్న కవిత .. కొన్నిరోజుల క్రితం ఏకంగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, సంతోష్ లపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాకుండా.. వీరిద్దరే అసలైన ద్రోహులు అంటూ గులాబీ దళపతి, కేటీఆర్ లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా మీడియా సమావేశంలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కవితపై సీరియస్ అయ్యింది. కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తు నిర్ణయం తీసుకుంది.

పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన కూడా కవిత తరచుగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లపై మండిపడుతునే ఉన్నారు.  అయితే.. తాజాగా.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సతీమణి శోభ.. ఎమ్మెల్సీ కవిత నివాసానికి వెళ్లడం ఒక్కసారిగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హట్ టాపిక్ గా మారింది.

సీఎం కేసీఆర్ సతీమణి శోభ.. బుధవారం రాత్రి జరిగిన అల్లుడు అనిల్‌ పుట్టిన రోజు కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా శోభ తన బిడ్డ కవితకు కొన్నిసూచనలు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కొన్నిరోజుల పాటు గుమ్మునుంటే.. సమస్యలు అన్ని అవే చక్కబడతాయని కవితకు తల్లి దిశానిర్దేషం చేసినట్లు వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

Read more: KTR VS Revanth reddy: నడుస్తున్నది సర్కారా..?.. సర్కస్సా.?.. మ్యాన్ హోల్ ఘటనపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

ఈ క్రమంలో దీనిపై కవిత అధికారికంగా స్పందిస్తే తన తల్లి ఏమైన చెప్పిందనే వార్తలపై ఒక క్లారిటీ రానుంది. మరోవైపు కవిత మాత్రం..సింగరేణి అవినీతిపై ఏకంగా సీబీఐ కు ఫిర్యాదు చేస్తామంటూ కాంగ్రెస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MLC KavithaBRS KCRk Kavitha controversymlc kavitha suspension issueBRS KTR

Trending News