MLC Kavitha: తమ్ముళ్ళు ఇది రాసి పెట్టుకోండి.. కవితక్క మరో జయలలిత అవ్వడం పక్కా.. ఇదే ప్రూఫ్..!!

MLC Kavitha: ఎమ్మెల్సీ కవిత.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఓ ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్. బీఆర్ఎస్ రాజకీయాల్లో ఓ దశాబ్ధానికి పైగా చక్రం తిప్పిన కవిత.. ఓసారి ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీగా సేవ చేశారు. అంతకుముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. కానీ.. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తిరుగుబాటు చేసి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత సొంతంగా పార్టీ పెట్టే ఆలోచనలో భాగంగా.. కవిత జనం బాట పేరుతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి దిగారు. ప్రస్తుతం కవిత.. 33 జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు.. అయితే కవిత టూర్లో కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. గతానికి భిన్నంగా కవిత పూర్తిగా మారారు.. ప్రస్తుతం జనంబాట కార్యక్రమంలో కవిత కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. ఆమె కట్టు, బొట్టు, కొప్పు ఇవన్నీ కూడా జయలలిత తరహాలో ఉన్నాయి. దాంతో ఆమెను చూసిన జనాలు, అభిమానులు.. ఆమెలో తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలిత కనిపిస్తుందని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు..
ప్రస్తుతం కవిత జనంబాట కార్యక్రమంలో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. జనంబాటలో భాగంగా.. నిజామాబాద్, పాలమూరు జిల్లాల్లో పర్యటించారు. అక్కడ ఆమె కనిపించిన తీరు.. గతానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. గతంలో జుట్టు విరబోయడమో, జడ వేసుకోవడమో చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె కొప్పు ముడి వేస్తున్నారు. ఈ మార్పు ఆమె రూపాన్ని మరింత సంప్రదాయ బద్ధంగా, పరిణితి చెందిన నాయకులిగా మార్చేసింది. తెలంగాణ పల్లెటూరి సంస్కృతిలో కొప్పుకు ఉన్న ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో పెట్టుకునే ఆమె కొప్పును ఎంచుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుడా ఆమె వస్త్రాధారణ కూడా పూర్తిగా మారింది. గతంలో ఆమె చాలా ఖరీదైన పట్టుచీరలు, ఇతర దుస్తులు ధరించేవారు. కానీ ఇప్పుడు చేనేత చీరలు కడుతున్నారు. అంటే తెలంగాణలో చేనేత కార్మికులకు మద్దతుగా ఆమె వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే ఆమె నడక, ప్రజలకు అభివాదం చేసే విధానం పూర్తిగా మారింది. అయితే ప్రజలకు దగ్గరయ్యే ఉద్దేశంతోనే ఈ లుక్లో దర్శనమిస్తున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు..
మరోవైపు కవిత జనంబాట కార్యక్రమంలో ప్రజల అభిప్రాయాలను సావదానంగా వింటున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలను అప్యాయంగా పలకరిస్తూ.. వారి సమస్యలు, బాగోగులు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే 33 జిల్లాల్లో 119 నియోజకవర్గాల్లో కవిత చేపట్టిన యాత్ర.. ఆమెకు కొత్త ప్లాట్ పామ్ సెట్ చేస్తుందనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే కవిత తన పర్యటనలో కేసీఆర్ కూతురు అనే చాయలు లేకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. అందుకే కేసీఆర్ ఫొటో లేకుండా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సర్ బొమ్మ పెట్టుకుని రాజకీయం మొదలు పెట్టారు. అయితే కవితకు తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలితే ఆదర్శంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆమె కూడా గతంలో తమిళనాడులో అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. డీఎంకే నేతలు అసెంబ్లీలో తీవ్రంగా అవమానించిన తట్టుకుని నిలబడ్డారు. ఆ తర్వాత జనంలోకి వెళ్లారు.. జనంలోనే నిత్యం ఉంటూ.. డీఎంకే పార్టీని గద్దె దింపారు. అయితే ఒకప్పుడు సినీనటిగా ఓ వెలుగు వెలిగిన జయలలిత.. రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసరికి పూర్తిగా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడు సీఎంగా ఓ వెలుగు వెలిగారు. అయితే ఎమ్మెల్సీ కవిత కూడా జయలలిత తరహాలో తయారువుతోందని అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు..
ఇక జనంబాట మొదలైన తర్వాత కవిత స్పీచ్ సైతం పూర్తిగా మారింది. ఆమె నుంచి పదునైన డైలాగ్ లు వస్తున్నాయి.. ఇక నిజామాబాద్ జిల్లా పర్యటనలో గులాబీ లీడర్లపై అటాక్ చేసిన కవిత.. ఆ తర్వాత పాలమూరు పర్యటనలో కాంగ్రెస్ నేతలను టార్గెట్ చేశారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సొంత జిల్లాలో కూడా పలు చేయడం లేదని విమర్శించారు..తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవిత. అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయినా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవడంతో రైతులు నష్టపోతున్నారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారని..ఇప్పటికైనా ప్రాజెక్టుల పనులు వేగం పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న కవిత..ఉదండపూర్ రిజర్వాయర్ భూ నిర్వాసితులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.
మొత్తంమీద ఎమ్మెల్సీ కవిత బీఆర్ఎస్ తో పూర్తిగా బంధం తెంపేసుకున్నారు. ఇప్పుడామే తన ప్రతి అడుగు తనకోసమే వేస్తున్నారు. తనకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే యోగ్యం ఉందని భావిస్తున్నారు. అందుకే ఆమె కొత్త లుక్లోకి మారిపోయారు. అంతేకాకుండా కొత్త పార్టీ పెడితే తన వెంట నడిచేందుకు జన సమీకరణ చేసుకుంటున్నారు. ఏదీఏమైనా తెలంగాణ పాలిటిక్స్లో తనదైన ముద్ర వేసేందుకు కవిత ప్రయత్నిస్తున్నారన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.
