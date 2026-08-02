MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం' వైఎస్‌ జగన్‌

MLA Virupakshi Arrest: 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం! దాడి చేసినవారికి రక్షణ. బాధితులపై కేసులతో రాజకీయ కక్ష! రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతోంది చంద్రబాబు?' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. 'దాడి చేసినవారు అధికారపార్టీ వాళ్లయితే వారికి రక్షణ.. దాడికి గురైనవారు వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లయితే వారిపైనే కేసులు. బాధితులకు అండగా నిలబడితే ప్రజాప్రతినిధులపై కేసులు! ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు ! నిలదీస్తే అర్ధరాత్రి తలుపులు బద్దలుకొట్టడం! ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం?ఇదేనా న్యాయం? ఇదేనా చట్టం?' అని చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నలు సంధించారు.
ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్ సందర్భంగా 'ఎక్స్' వేదికగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్పందించారు. 'నేను సూటిగా అడుగుతున్నా. ఆలూరు బీసీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి ఏమైనా ఉగ్రవాదా? ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై అర్ధరాత్రి 2.45 గంటలకు భారీ పోలీసు బలగాలతో దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది?' అని ప్రశ్నించారు. ఇంటి తలుపులు బద్దలుకొట్టి, ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని, ఆయన కుమారుడు చంద్రశేఖర్ను అరెస్టు చేసిన తీరు చూస్తే రాష్ట్రంలో అసలు రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఉందా? అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
'చిప్పగిరి మండలం నేమకళ్లులో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి ఇంటిపై టీడీపీవాళ్లు దాడి చేస్తే.. తన ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉందని, తన కుటుంబాన్ని కాపాడాలని ఆ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షికి కాల్ చేశాడు. ఒక కార్యకర్త ప్రాణభయంతో సహాయం కోరితే స్పందించడం ఎమ్మెల్యే చేసిన నేరమా? బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలబడటం తప్పా?' అని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. చివరకు పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన విరూపాక్షిపైనే టీడీపీ శ్రేణులు రాళ్లతో దాడి చేశాయని.. ఆ దాడిలో ఆయన సోదరుడు శ్రీరాముడు గాయపడ్డారని వివరించారు.
నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం!
దాడి చేసినవారికి రక్షణ… బాధితులపై కేసులతో రాజకీయ కక్ష!@ncbn గారూ.. రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఏం జరుగుతోంది? దాడి చేసినవారు అధికారపార్టీ వాళ్లయితే వారికి రక్షణ! దాడికి గురైనవారు వైయస్సార్సీపీ వాళ్లయితే వారిపైనే కేసులు ! బాధితులకు అండగా నిలబడితే…
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 2, 2026
'నిజంగా చట్టం పనిచేస్తే ఎవరిని అరెస్టు చేయాలి? దాడి చేసినవారిని అరెస్టు చేయాలా? దాడికి గురైన ఎమ్మెల్యేను అరెస్టు చేయాలా? కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో దాడి చేసినవారికి రక్షణ లభిస్తోంది. దాడికి గురైన ఎమ్మెల్యేనే నిందితుడిగా మార్చి ఆయనపైన, కార్యకర్తలపైన హత్యాయత్నం కేసులు బనాయిస్తున్నారు' అని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే ఇంట్లోని సీసీటీవీ హార్డ్డిస్కులను పోలీసులు ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? అని ప్రశ్నించారు.
'అర్ధరాత్రి పోలీసులు చేసిన దౌర్జన్యానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు బయటకు వస్తాయనే భయమా? తలుపులు ఎలా బద్దలుకొట్టారో.. కుటుంబ సభ్యులను ఎలా భయపెట్టారో.. ఎమ్మెల్యేను ఎలా అరెస్టు చేశారో... ప్రజలకు తెలియకూడదనే హార్డ్డిస్కులను తీసుకెళ్లారా? సాక్ష్యాలను కాపాడాల్సిన పోలీసులతోనే సాక్ష్యాలను మాయం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా చంద్రబాబు?' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నలు సంధించారు.
'శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనూ ఇదేరకంగా అరాచకం చేస్తున్నారు. ఒక రోడ్డు ప్రమాదాన్ని రాజకీయ కక్షతో హత్య కేసుగా మార్చారు. మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును అరెస్టు చేశారు. చింతాడ రవికుమార్పై తీవ్రమైన సెక్షన్లతో కేసులు పెట్టారు. అనేకమంది నాయకులపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారు. నాయకులు ప్రజల మధ్యకు వెళ్తే కేసులు. ప్రజలు నాయకులను కలిస్తే కేసులు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేసులు. ప్రతిపక్షానికి మద్దతు పలికితే కేసులు. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? లేక మీ పోలీసు రాజ్యమా? లేక జంగిల్ రాజ్యమా?' అని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. గుంటూరు ఈస్ట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే షేక్ మొహ్మద్ ముస్తఫా, ఆయన కుమారుడిపైన ఇదే రాజకీయ కక్షసాధింపు అని పేర్కొన్నారు.
'రాష్ట్రంలోని జెన్జీ తరం ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా ప్రశ్నిస్తూ పోరాటాలు చేస్తోంది. డీఎస్సీ–2025 అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ ఎందుకు జరపడం లేదు? అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ ఎందుకు రాజీనామా చేయడం లేదు?' అని యువత ప్రశ్నిస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ గుర్తుచేశారు. 'విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన రూ.9,500 కోట్ల విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన బకాయిలు ఎందుకు చెల్లించడం లేదు? నెలకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి ఎందుకు మోసం చేశారు? మూడేళ్లకు ఒక్కో నిరుద్యోగికి బకాయిపడ్డ రూ.1.08 లక్షలు ఎప్పుడు చెల్లిస్తారు? అని అడిగితే నారా లోకేశ్ దగ్గర సమాధానం లేదు' అని వివరించారు. అందుకే ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని.. అర్ధరాత్రి అరెస్టులు చేస్తున్నారని.. పోలీసు దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు.
'అధికారం శాశ్వతం కాదు. పోలీసు బలం శాశ్వతం కాదు. అక్రమ కేసులు శాశ్వతం కాదు. చంద్రబాబు గుర్తుపెట్టుకో' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ హెచ్చరించారు. 'ఎన్ని కేసులు పెట్టినా.. ఎన్ని అర్ధరాత్రి అరెస్టులు చేసినా.. ఎన్ని తలుపులు బద్దలుకొట్టినా.. ఎన్ని పోలీసు బలగాలను దించినా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనక్కి తగ్గదు' అని స్పష్టం చేశారు. అన్యాయాన్ని నిలదీస్తామని.. అరాచక పాలనపై పోరాడుతామని ప్రకటించారు.