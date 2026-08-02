Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం వైఎస్‌ జగన్‌

MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం' వైఎస్‌ జగన్‌

Former CM YS Jagan Slams To Chandrababu A Head MLA Virupakshi Arrest: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు అరెస్టుల పర్వం కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఓ కేసు విషయమై పోలీసులు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేను అరెస్ట్‌ చేయడం రాజకీయంగా దుమారం రేపింది. విరూపాక్ష అరెస్ట్‌ను మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఖండించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 02, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:41 PM IST
MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం' వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan On Virupakshi Arrest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం' వైఎస్‌ జగన్‌
2
3
4
5