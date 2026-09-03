Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /G Chinna Reddy: పదవి తొలగింపుపై చిన్నారెడ్డి తొలి స్పందన.. ఒక్క పోటుతో కూల్చేశారు

G Chinna Reddy: పదవి తొలగింపుపై చిన్నారెడ్డి తొలి స్పందన.. 'ఒక్క పోటుతో కూల్చేశారు'

G Chinna Reddy First Reaction After Planning Commission Chairman: తనకు పదవులపై సోకు లేదని.. కానీ ఒక్క పోటుతో కూల్చేశారని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి తెలిపారు. తాను కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చాననని.. ఇందిరాగాంధీ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నానని గుర్తుచేశారు. పదవి కోసం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదని చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:56 PM IST
G Chinna Reddy: పదవి తొలగింపుపై చిన్నారెడ్డి తొలి స్పందన.. 'ఒక్క పోటుతో కూల్చేశారు'
Image Credit: G Chinna Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SBI PO మెయిన్స్ హాల్ టికెట్లు వచ్చేశాయి.. వెంటనే ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో చూడండి!
2
3
4
5