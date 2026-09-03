G Chinna Reddy: పదవి తొలగింపుపై చిన్నారెడ్డి తొలి స్పందన.. 'ఒక్క పోటుతో కూల్చేశారు'

Wanarparthy: కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం తీసుకున్న నిర్ణయంపై మాజీ మంత్రి జిల్లెల చిన్నారెడ్డి స్పందించారు. తనకు పదవులపై ఎలాంటి వ్యామోహం లేదని స్పష్టం చేశారు. పదవి ఉన్నా లేకపోయినా తన వ్యక్తిగత గౌరవం తనకు ఉందని ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం తన సొంత ఊరిలో వ్యవసాయ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఆయన మారిన రాజకీయ పరిణామాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంతో నమ్మకంగా పనిచేసిన తనకు ఒక్క పోటుతో కూల్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్న తనను పదవి నుంచి తొలగించడంపై జిల్లెల చిన్నారెడ్డి మనస్తాపం చెందారు. పదవి పోయినా తాను ఎలాంటి పదవి కోసం ప్రయత్నాలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డిని కలవడానికి తాను ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదని తెలిపారు. 'నాకు పదవులపై వ్యామోహం లేదు. పదవి ఉన్నా లేకపోయినా వ్యక్తిగతంగా నా గౌరవం నాకు ఉంది' అని తెలిపారు. ప్రణాళిక సంఘం చైర్మన్ పదవికి సంబంధించి కూడా తనకు ఎలాంటి నిర్దిష్టమైన సమయం లేదని పేర్కొన్నారు.
గతంలో పదవిలో ఉన్న సమయంలోనే తాను ప్రోటోకాల్ను వదులుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చిన్నారెడ్డి గుర్తుచేశారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన సీనియారిటీపై కూడా జిల్లెల చిన్నారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇందిరాగాంధీ హయాం నుంచి తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నానని తెలిపారు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో హనుమంతరావు, తాను సీనియర్ నాయకులుగా ఉన్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం పదవి, ప్రోటోకాల్ కంటే తన వ్యక్తిగత గౌరవానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. 'నా మనుషులు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసుకు వెళ్తే మెడ పట్టి బయటకు దొబ్బుతానని మేఘా రెడ్డి అన్నాడు. అయినా భరించా' అని చిన్నారెడ్డి తెలిపారు.
వనపర్తి నుంచి నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి.. ఉమ్మడి ఏపీలో మంత్రిగా పనిచేసిన చిన్నారెడ్డిని అర్ధాంతరంగా పదవి నుంచి తొలగించడం రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పదవి నుంచి తొలగించినా కూడా చిన్నారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం ప్రశాంతంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2028 ఎన్నికల సమయంలో తన సత్తా ఏమిటో చూపాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. చిన్నారెడ్డిని పదవి నుంచి తొలగించడం ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ నాయకుల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.