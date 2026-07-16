/బొగ్గు, విద్యుత్‌, ఇసుక, భూమి.. కాంగ్రెస్ పాలన అంతా స్కాముల మయంగా మారింది: హరీశ్‌ రావు

Congress Scams: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'బొగ్గు సరఫరాలో వైఫల్యం. నీటి నిల్వల నిర్వహణలో వైఫల్యం. విద్యుత్ కేంద్రాల నిర్వహణలో వైఫల్యం' అని విమర్శించారు. 'బొగ్గులో స్కాం. పవర్లో స్కాం. సాండ్లో స్కాం. ల్యాండ్లో స్కాం. కాంగ్రెస్ పాలన అంతా స్కాములమయంగా మారింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. రాష్ట్రం మీద అసలు సోయి ఉందా అని రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఆ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి తెలంగాణ విద్యుత్ వ్యవస్థపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముందుచూపు లేకపోవడంతో రాష్ట్రం అంధకారమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్రకటిత కరెంట్ కోతలతో రైతులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు' అని వివరించారు.
'కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో విద్యుత్ పోతే వార్త.. ఇప్పుడు కరెంట్ ఉంటే వార్త అనే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈరోజు రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో సబ్స్టేషన్ల ముందు రైతులు ధర్నాలు చేశారు. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్లే కరెంట్ కోతలు వస్తున్నాయి. సింగరేణి విషయంలో పీపీటీలు పెట్టి థర్మల్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు నిల్వలు లేవని ముందే చెప్పాం. 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు ఉందని ప్రభుత్వం చెప్పింది.. వాస్తవానికి లేదని మేం హెచ్చరించాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిద్ర లేపినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి నిద్రలేవలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'కాంగ్రెస్ తీరుతోనే విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. కొత్తగూడెం, కాకతీయ, భద్రాద్రి, యాదాద్రి పవర్ స్టేషన్లలో 6 నుంచి 7 రోజులకు మించి బొగ్గు నిల్వలు లేవు. యాదాద్రి ప్లాంట్లో యూనిట్-1, యూనిట్-4లో బొగ్గు లేక ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. భద్రాద్రి ప్లాంట్లో నిర్వహణ వైఫల్యంతో ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు వివరించారు. అసలు విద్యుత్ కోతలు ఎందుకు వస్తున్నాయో ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు.
'రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గి సరఫరా తగ్గింది. అందుకే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కరెంట్ కోతలు పెడుతున్నారు. నీటిని లిఫ్ట్ చేయలేదు.. రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు నింపలేదు.. థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కూడా అసాధ్యం చేశారు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముందస్తు ఆలోచనతో అయినా థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి సజావుగా జరిగేలా చూడలేదని చెప్పారు. సాగునీటి సరఫరాలో ఫెయిల్ అయ్యారు.. విద్యుత్ సరఫరాలో కూడా ఫెయిల్ అయ్యారని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను వివరించారు.
'తెలంగాణకు మొత్తంగా 23 వేల మెగావాట్ల స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం ఉంది. అయినా ప్రస్తుతం కేవలం 3,190 మెగావాట్లే ఉత్పత్తి అవుతోంది. దీనికి కారణమేంటో ప్రభుత్వం చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కోరారు. 'అడ్డగోలు ధరలకు 80 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను పవర్ ఎక్స్ఛేంజ్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ భారం వినియోగదారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎందుకు భరించాలని ప్రశ్నిస్తున్నాం' అని నిలదీశారు. సింగరేణి వెబ్సైట్ మూసివేసి ఉత్పత్తి, సరఫరా, బొగ్గు నాణ్యత వివరాలు బయటకు రాకుండా చేశారని విమర్శించారు.
'నాణ్యమైన సింగరేణి బొగ్గును తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్కు పంపుతున్నారు. తెలంగాణకు మాత్రం లో-క్వాలిటీ బొగ్గు పంపిస్తున్నారు. 70 రేకులు పంపితే 30 రేకులు రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి. అందుకే థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి జరగడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. రాష్ట్ర అవసరాలు, రైతుల ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి ఇతర రాష్ట్రాలకు బొగ్గు ఎందుకు పంపిస్తున్నారో ప్రభుత్వం చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు. 'బొగ్గు ఉండి కూడా అడ్డగోలు ధరలకు పవర్ ఎక్స్ఛేంజ్లో విద్యుత్ ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తున్నారో సమాధానం చెప్పాలి' అని నిలదీశారు. ఎందుకు కేవలం 44 శాతం మాత్రమే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.
'బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో 24 గంటల నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి తెలంగాణ వ్యవసాయాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబెట్టాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను మళ్లీ చీకట్లలోకి నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో గుండెలపై చేయి వేసుకొని కంటి నిండా నిద్రపోయిన రైతులకు ఇప్పుడు కునుకు కరువైందని వివరించారు. లోవోల్టేజ్, మోటార్లు కాలిపోవడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలిపోవడం వంటి సమస్యలతో రైతులు సతమతమవుతున్నారని వివరించారు.