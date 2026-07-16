Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /బొగ్గు, విద్యుత్‌, ఇసుక, భూమి.. కాంగ్రెస్ పాలన అంతా స్కాముల మయంగా మారింది: హరీశ్‌ రావు

బొగ్గు, విద్యుత్‌, ఇసుక, భూమి.. కాంగ్రెస్ పాలన అంతా స్కాముల మయంగా మారింది: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Alleges Congress Govt Become Riddled With Scams: కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో అన్నీ కుంభకోణాలేనని.. కుంభకోణాల ప్రభుత్వంగా మారిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బొగ్గు, విద్యుత్‌, ఇసుక, భూమి ఇలా అన్నింటా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కుంభకోణాలు జరిగాయని ఆరోపించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 16, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:43 PM IST
బొగ్గు, విద్యుత్‌, ఇసుక, భూమి.. కాంగ్రెస్ పాలన అంతా స్కాముల మయంగా మారింది: హరీశ్‌ రావు
Image Credit: Harish Rao (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం
Amit Shah16 min ago
2
Puri Rath Yatra32 min ago
3
mother eviction40 min ago
4
Harish Rao53 min ago
5
Nand Kishore Goenka1 hr ago